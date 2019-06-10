CES Asia2019提前探馆 这些信息要提前知道

CES Asia 2019大展积极将于6月11日至13日在中国上海新国际博览中心(SNIEC)举行。距离开展前一天，ZOL编辑提前来到展馆为各位看官探探路线。



CES Asia 2019检录大厅

N1馆：耳机爱好者重点关注

N1馆重点品牌有华为，海信，铁三角，科大讯飞，韶音，1more以及思维集团。





华为展台布置当中

其中华为将会展示包括P30系列手机在内的最新手机产品，以及全套华为生态产品，包括路由器、智能手表和配件产品。







海信展台正在布展中

海信则是主打8K电视以及4K激光电视产品。偌大的展台中，不仅有展品展示，更有专业产品体验和演示间。喜欢的必须去打卡。



科大讯飞展台已经基本布置完成

科大讯飞则是带来了自家最先进的人工智能语音识别技术展示以及AI+翻译、AI+语音记录等等。



铁三角展台站台施工步入尾声

接下来就厉害了，铁三角带来全系耳机可供现场观众和用户体验，同时展厅中还配有试听室，里面有专业级耳放设备和耳机产品，发烧级玩家必须打卡。



思维集团展台

思维集团则是携旗代理品牌亮相本次展会如大名鼎鼎威士顿等。



韶音展台，当然骨传导耳机是他的重点



1more展台布展已经进入尾声

韶音和1more也有新品亮相。喜欢耳机以及音频设备朋友，N1馆是绝对值得多转转。



N2馆智慧生活，健康设备

N2馆重点品牌厂商有苏宁，海尔，EPSON，GARMIN等等。











苏宁展台搭建中

苏宁主要是带来全新的智慧新体验，包括智慧生活、智慧物流以及智慧零售三个部分。为用户和观众达来全方位未来生活新体验。







海尔展台正在紧张布展中

海尔则是现场展示智慧家庭场景下物联网生活方式的新体验，即未来生活中家用电器将会互相连接，并且还能为用户带来更加爱定制化的体验。



GARMIN展台



subwe展台已经搭建完成

GARMIN展台则是带来全系列智能可穿戴产品。另外还有一家叫做subwe公司他带了一款有意思的产品，水下动力助推装置，那些极限运动好者可以去打卡。



爱普生展台即将搭建完成。

总之N2馆集合了当前最为领先的智慧生活以及健康和穿戴产品，有这方面需求的观众和用户一定要细细参观，没准能发现新大陆。



N3馆物联网技术和产品的天下

N3馆重点品牌厂商有，汉能，搜狗，芯源、地平线等等。







汉能展台正在紧张布展中

汉能时带来消费级的“汉纸”“汉瓦”以及户外太阳能薄膜产品。



搜狗AI硬件展示区

搜狗展台上则会看到最新的智能录音笔以及翻译机等产品。







地平线展台

地平线则是展示智能互联网以及智能车联网等一体化解决方案。



芯源嵌入式芯片展台

N3馆主要以物联网相关技术为中心。它所体现是的是在5G时代下，未来生活出行所带来的变化以及应用场景的变化和发展趋势。喜欢的观众和用户要重点关注。



N4馆以及N5馆汽车、车联网技术和自动驾驶技术

N4展馆主要品牌厂商有奥迪、电装、尼桑、百度、长城、奔驰等。







奥迪展台已经布展完成，正在彩排

奥迪展台面积很大，根基彩排信息显示奥迪除了会介绍其自动驾驶辅助系统外，还会介绍跟天猫精灵合作的最新成果。



百度展台

百度将在本届展会上正式发布小度车载OS系统。



日产站台汽车已经被遮蔽起来

日产展台主要是以电动科技产品展示为主。并且还会发布最新概念汽车。猜测自动驾驶将会是主要亮点。





长城展台的大屏幕很惹眼

长城汽车将会展示未来虚拟驾驶座舱科技。





威马汽车展台已经搭建完成

威马汽车这次展会上并没有带来新产品，不过对于现在产品感兴趣的用户也可去看看。





奔驰展台正在调试中

奔驰此次不仅会带了概念汽车，还会展示其最新电动科技汽车产品。另外奔驰展台的工作人员颜值颇高。







现代展区已经完成



起亚展台也已经完成了搭建

韩系厂商现代和起亚也都参与到本届展会中来。这两家厂商都提出了一个“2030”的构想，届时自动驾驶还有车联网将会彻底改变我们生活。



提前了解信息，心中不乱

CESA官方公布数据显示，今年总展厅面积达到65000平方米，吸引了来自超过17个国家和地区的展商参与，展示20个重要的产品品类。

汽车技术、人工智能、5G、音视频领域以及初创领域将是本届展会重点。以上就是本届展会主要场馆重点信息汇总，提前牢记，现场才能应对自如。

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