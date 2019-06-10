三星Note 10Pro带壳渲染图曝光：外观基本确定

中关村在线消息：日前，有一组三星Galaxy Note 10的保护壳渲染图流出。现在，知名爆料人Onleaks又放出了三星Galaxy Note 10 Pro的保护壳渲染图。并且，有韩媒预计三星Galaxy Note 10系列将在8月10日发布。



网曝三星Galaxy Note 10 Pro保护壳渲染图

渲染图显示，三星Note 10 Pro的整体设计方案与此前的爆料消息相符，其正面将采用一块6.7英寸的Infinity-O打孔屏，屏幕比例为19：9，并且将S10系列饱受诟病的前摄开孔移到了中间位置。



网曝三星Galaxy Note 10 Pro保护壳渲染图

此外，图片还显示Note 10 Pro取消了Bixby的专用按键与3.5mm耳机接口，而音量键和电源键都被放置在机身左侧。同时，三星还在该机的顶部放置了一个红外发射器。



网曝三星Galaxy Note 10 Pro保护壳渲染图

根据此前的消息，三星Galaxy Note 10 Pro将采用后置四摄的设计，规格分别为1200万像素广角镜头+1200万像素长焦镜头+1600万像素超广角镜头+TOF镜头。

（本文图片来自网络）

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