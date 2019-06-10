红魔3电竞手机将于6月17日登陆印度市场

中关村在线消息：随着国内智能手机市场日渐趋于饱和的态势，众多国产厂商一直在努力开拓海外市场，尤其是印度市场。近日，据外媒报道，红魔将会在6月17日在印度市场推出红魔3电竞手机，预计售价为33000卢比起（约为3292元人民币）。



网传红魔3电竞手机将登陆印度市场

据了解，此次的红魔3在外观上延续此前红魔手机一贯的向量美学设计理念，机身背面继续采用菱形切割的设计，机身薄至6.65mm。核心配置方面，红魔3搭载高通骁龙855处理器，最高配置12GB+256GB内存组合，跑分为437524分，运行RedMagic OS 2.0系统，配备5000mAh超大容量电池，支持27W PD极速快充，兼容QC4.0，整体电池寿命提升60%。



红魔3搭载了主动散热方案

散热是红魔3手机最大的亮点，它是业内首款内置风扇的手机，拥有散热风槽和独立风道设计，通过超轻静音高效能离心风扇，进行冷热空气交换来主动散热。这个风扇还支持IP55级别防尘防水，转速可达14000转/分钟，实现每秒钟50次冷热空气交换，同时还具备液冷散热功能，可谓双保险。

该机因为搭载了多重的散热方案，使其持续的性能输出上要领先其他的骁龙855机型，其国内还是十分受到重度游戏爱好者欢迎的，不知在登陆印度市场后会有何表现。

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