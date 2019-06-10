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    一加手机一加 7 Pro（8GB/256GB/全网通）

    一加宣布新机开放现货：一加7Pro每日开售

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：一加在上个月发布了今年的旗舰产品——一加7系列。其中包括一加7以及一加7 Pro，该系列自发布以来就饱受好评，开启了多轮抢购。今日，一加官微在微博宣布，一加7正式开放现货，一加7 Pro每日十点均可开放购买。

    一加宣布新机开放现货：一加7Pro每日开售
    一加7系列开放现货

    一加7 Pro正面采用了一块6.67英寸的2K+ 90Hz流体屏，并搭配升降式前置摄像头，屏占高达93.22%；相机方面，该机后置了主摄为4800万像素的三摄组合，DxO得分111；核心方面，搭载了骁龙855移动平台，且全系标配UFS 3.0闪存，内置4000mAh大电池，支持Warp闪充3.0。

    一加宣布新机开放现货：一加7Pro每日开售
    一加7 Pro

    一加7则采用了一块6.4英寸的水滴屏，分辨率为2340*1080，支持屏下指纹识别。背部整体延续了一加6T的3D曲面设计，后置双摄采用居中放置的方案，相机为4800万像素+500万像素的双摄组合，并且支持OIS光学防抖技术，前摄为1600万像素AI镜头。同样搭载了骁龙855处理器台以及UFS 3.0闪存，内置3700mAh大电池，支持Warp闪充3.0。

    一加宣布新机开放现货：一加7Pro每日开售
    一加7标准版

    价格方面，一加7 Pro提供了6GB+128GB、8GB+256GB和12GB+256GB三个内存版本，售价3999元起。而一加7标准版则提供了8GB+256GB、12GB+256GB两个内存版本，售价2999元起。

    （本文图片来自网络）

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