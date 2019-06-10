MIUI开发版策略调整 超过一年收回权限

中关村在线消息：MIUI官方在今天发布了一份公告，对MIUI开发版策略进行调整，按照新的标准，发布超过一年的产品将逐步收回权限。



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官方表示，自2019年7月5日起，MIUI开发版开放内测公测时间调整为一年，发布超过一年的产品将逐步收回权限。此外，入门级Redmi新机不再提供MIUI开发版刷机包。

小米官方解释称：“开发版是一个容错率比较高的公开测试版本，早期在构建开发版时，初衷是希望让喜爱尝鲜、勇于测试的极客米粉也能够参与到MIUI开发的环节中来，在体验MIUI 最新功能后，及时与我们的研发团队沟通，积极反馈相关建议，帮助研发团队一同完善MIUI的体验。”

“它不仅仅是用户体验新功能的一个窗口，更多的是资深用户测试反馈意见的纽带，它跟普通用户使用的稳定版具有不同的意义。而越来越多的用户把开发版当作稳定版在使用，这显然偏离了我们早期构建开发版的初衷。在经过近两个月的不断讨论后，我们希望可以通过一些必要的限制，来帮助更多的珍贵意见得到更高效的反馈，希望大家可以理解我们为此做出的调整。”

不过官方表示，MIUI稳定版不会受策略调整影响，建议刷机到开发版的用户升级至最新稳定版。

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