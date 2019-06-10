中关村在线消息：北京时间6月10日，据路透社报道，近日一名美国行政管理和预算局代理主管拉斯·沃德（Russ Vought）向美国国会写了一封信，希望能够延期对于华为的禁令。沃德的目的是为了给那些与华为有业务往来的美国政府供应商有更多时间进行调整。



白宫官员写信请求美国国会：延期实施华为禁令

路透社指出，沃德希望延期执行的是国防授权法中对于华为的部分禁令，延期的部分与美国商务部单独将华为列入的“实体清单”并不是一回事。这种折中的办法，既可以让美国政府供应商有时间进行调整，又不影响到“实体清单”对于华为的禁令。

至于延期的时间，沃德在信中表示他希望这部分禁令可以在四年后再执行。如果今年就立即执行禁令，那么对于美国政府供应商无疑是一个非常不利的影响。目前，国会方面并没有对沃德的这一要求进行回应，不过华为还处在缓冲时间内，一切还都存在变数。



上周有消息显示，谷歌针对断供华为一事后悔了，并且正在游说特朗普政府，争取进一步延迟实施，甚至完全豁免对华为禁令。

英国《金融时报》援引消息人士说法，美国特朗普政府在5月份以“安全风险”为由发布禁令将华为纳入实体名单，随后谷歌率先断供华为。现在消息人士表示，谷歌现在“反悔”了。并且在游说特朗普政府，争取进一步延迟实施，甚至完全豁免对华为禁令。

同时被曝光的信息还显示谷歌高层直言，“禁令会促使华为开发上线自己的操作系统”。届时这些华为手机的安全风险将会倍增。原因是这些系统并不是谷歌的Android官方更新。

针对英国《金融时报》的报道，Google方面没有进一步对此作出回应。不过谷歌方面仅表示：与其他美国公司一样，我们正在与商务部合作，以确保我们完全符合其要求和临时许可。我们的重点是保护谷歌用户在美国和其他地区现有数百万台手机上的安全性”。

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