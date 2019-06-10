vivo X27推出夏季专属新配色：幻彩夏日

中关村在线消息：vivo在3月19日发布了旗下新一代旗舰——vivo X27，其以超高的颜值和不错的配置受到了不少年轻消费者的青睐。今日，vivo官微在微博宣布将为X27推出幻彩夏日版新配色。



vivo X27幻彩夏日新配色

配置方面，新配色机型与普通版基本一致。其正面采用了一块6.7英寸的20.5：9比例屏幕，官方称其为“零界全面屏”，屏占比高达92.12%。这也使得该机在拥有超大屏幕的同时手感却于5.5英寸手机类似。

同时，vivo X27的屏幕还支持第六代屏幕指纹技术，指纹有效感应面积较之前增加1倍，解锁更加方便快捷，为用户带来更好的使用体验。



vivo X27新配色与普通版配置一致

相机方面，该机采用了后置三摄方案，三颗摄像头规格分别为4800万像素主摄（索尼IMX586，光圈F/1.79），1300万像素超广角副摄(光圈为F/2.2)、500万像素景深镜头(光圈为F/2.48)，前置相机则是一颗1600万像素的升降镜头（光圈为F/2.09），升降模组的伸缩速度为0.68秒。



vivo X27后置三摄

售价方面，新配色依然维持普通版售价，8GB+128GB版本2998元，8GB+256GB版本3298元。

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