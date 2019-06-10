原京东CMO蓝烨出任联想任高级副总裁

中关村在线消息：在今天联想集团CEO杨元庆的内部信中透露，原京东集团首席营销官及首席公共事务官蓝烨加入联想，出任联想集团高级副总裁及新成立的数据智能事业部总经理。



联想集团高级副总裁蓝烨

杨元庆在内部信中表示，蓝烨是一位对行业有深刻认知，具有丰富的业务经验，善于领导和激励团队的优秀管理者。

另外，蓝烨还是一位“老联想”，他于1993加入联想，在此后的15年里，曾担任联想集团副总裁，全面负责中国区销售业务，成绩卓著。

杨元庆认为，蓝烨所具有的丰富的互联网经验和IT经验，以及他对联想的熟知度和深厚情感，令他成为引领联想数据智能业务的最佳人选。

据悉，联想将在原大数据团队和业务的基础上，成立数据智能事业部 （Data Intelligence Business Group， DIBG），由蓝烨担任总经理，直接向杨元庆汇报。同时，联想副总裁田日辉负责数据智能事业部的技术和产品研发，汇报给蓝烨。

根据联想智能化变革战略，联想将从智能物联网（Smart IoT）、智能基础架构（Smart Infrastructure）、行业智能（Smart Vertical）三个维度发力，致力于成智能化时代引领者和赋能者。

以下为杨元庆内部信原文：

各位同事：

凭借对智能化变革战略的坚定信念和强有力执行，联想在FY18/19财年取得了优异业绩，营业额创历史新高。

面对未来，我们制定清晰明确的智能化变革战略：我们将从智能物联网（Smart IoT）、智能基础架构（Smart Infrastructure）、行业智能（Smart Vertical）三个维度发力，致力于成智能化时代引领者和赋能者。

为了更好地执行行业智能（Smart Vertical）战略，我很高兴地宣布，我们将在原联想大数据团队和业务的基础上，成立数据智能事业部 （Data Intelligence Business Group， DIBG），由新入职的高级副总裁蓝烨担任DIBG总经理，直接向我汇报。同时，联想副总裁田日辉负责数据智能事业部的技术和产品研发，汇报给蓝烨。

在我们的3S智能化变革战略中，如果说智能物联网、智能基础架构都还只是前菜的话，那么真正的大餐就是行业智能。

建立在大数据和人工智能技术基础之上的数据智能，是行业智能的一个重要入口，是实现智能制造的基础和依托。蓝烨的加入，将让我们的行业智能这道“主菜”迎来了一位强有力的领导者。

蓝烨是一位对行业有深刻认知，具有丰富的业务经验，善于领导和激励团队的优秀管理者。他曾任职京东集团执行副总裁，并曾先后担任京东集团首席营销官（CMO）和首席公共事务官（CPO）。此前，他还曾出任方正科技总裁兼CEO。

另外，蓝烨还是一位“老联想”。他于1993加入联想，在此后的15年里，曾担任联想集团副总裁，全面负责中国区销售业务，为联想在中国的高速发展披荆斩棘，成绩卓著。

蓝烨所具有的丰富的互联网经验和IT经验，以及他对联想的熟知度和深厚情感，令他成为引领联想数据智能业务的最佳人选。

在数据智能领域，我们有着深厚的积累。早在2011年，时任联想集团CTO贺志强在联想研究院成立了联想大数据研究室，专注于物联网、大数据和人工智能等新一代使能技术的研发应用与行业实践，服务于联想内部的智能化转型。

2016年，联想大数据启动外向型发展之路，将自身的经验和技术用于服务自己的客户。凭借联想的IT基础以及对多年积累的对行业knowhow的知识，大数据团队在赋能行业智能化转型，尤其是智能制造升级中具有得天独厚的优势，目前已为上百家中国制造500强企业提供了全面的智能制造解决方案。

如今，我们在大数据积累的基础上成立的联想数据智能事业部，是为加速智能化变革，实施联想行业智能战略的重要举措，也借此表明我们对这一领域的高度重视和巨大信心。过去几年的转型努力，已让我们成为建设行业智能大厦所需要的各种资产要素、各种建筑材料最齐全的公司，现在到了要把大厦设计和建造出来的时候。

我相信，行业智能未来将成为联想新的增长引擎。在蓝烨的带领下，联想数据智能事业部将在我们的智能化转型中发出挥更大的作用，推动联想成为全球智能数字化转型的标杆企业，为中国智能制造的转型升级做出更多和更大贡献。

在智能化变革的征程中，大家的努力和贡献对公司的每一步进展都至关重要。让我们一起欢迎并祝贺蓝烨履新！感谢贺志强前瞻性布局大数据技术以及田日辉带领团队奠定的坚实基础。让我们将目标放得更高远，同心协力，牢牢把握住智能化变革带来的前所未有的机遇！

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