维修难度极高 Powerbeats Pro耳机拆解

中关村在线消息：近日，苹果Powerbeats Pro无线耳机黑色版正式在苹果官网开售。现在，知名拆解网站iFixit对这款耳机进行了拆解后表示：维修难度极高。





iFixit使用一把专业的刀具拆开了耳机的外壳，露出耳机的内部结构：折叠式主板、纽扣电池以及音频驱动装置。





主板三个部分彼此间通过柔性电缆相连接，能看到用于音量和多功能控制的按钮以及红外传感器。通过拆解，iFixit在其中找到了和新AirPods一样的H1芯片。





此外，电池方面，通过拆解发现每只耳机中的电池为200 mWh，是AirPods中电池容量的两倍。然而Powerbeats Pro充电盒中的电池为1.3 Wh，小于AirPods充电盒的1.5 Wh电池。

最终，iFixit认为Powerbeats Pro可以手动维修，但由于耳机主体和充电盒都使用了大量胶水，使得维修难度变得极高。然而，iFixit表示这些胶水可以保证产品的气密性，能够实现IPX4等级防水。

（本文图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：维修难度极高 Powerbeats Pro耳机拆解http://news.zol.com.cn/718/7188564.html