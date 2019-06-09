高考结束了买什么 大学新生你需要这些东西

高考终于结束了！从今天开始到9月开学，这整整三个月的假期将完全属于刚刚从高三毕业的同学们。在这三个月里，想必很多人已经做出了各种规划，比如怎么休息怎么玩儿，还有要为即将到来的大学生活准备一批新的“装备”。

往年我们都会关注大学生的“开学三大件”，但现在随着物质和精神的丰富，“三大件”已经难以满足充实的大学生活，今天我们就为大家推荐一些新生可能要准备的电子产品。这些设备可能是在大学期间会用上，有些在这个假期就能用。趁着“618”期间可以买买买一波。

手机篇

首先自然是手机，很多高中生在中学时期使用的手机都是家长换下来的，所以在进入大学前拥有一部属于自己的手机是很多高三毕业生的想法。

对大学生来说，手机的首选可能还是iPhone，泛用性比较强，用起来也比较方便，属于各方面都很稳的机型。



但是，iPhone的价格确实是需要考虑的因素，如果家长不愿意给买，自己又不愿意暑期打工来挣的话，我们还是重点推学生们能够承受的手机。

看重游戏性能的可以考虑刚刚发布不久的红魔3游戏手机就比较对口。这是一款主打游戏电竞的手机。



红魔3

在外观方面，红魔3延续了此前红魔手机一贯的向量美学设计理念，机身背面继续采用菱形切割的设计，全新的背面弧度设计更加符合人体工学。

性能方面，由于主打游戏自然不会弱了，高通骁龙855+最高12GB运存保证了性能输出。此外红魔3还采用了一块6.65英寸DC调光AMOLED护眼大屏，屏幕刷新率高达90HZ。红魔3的屏幕触控刷新率达到240HZ，是传统鼠标两倍之多，屏幕响应时间缩短至4ms。

总的来说这是一款为游戏量身打造的机型，价格也在可接受范围内，基础款为2899元。



而如果比较看重综合方面，OPPO Reno应该是从外观到性能到价格都比较合适的机型。



OPPO Reno

外形方面，OPPO Reno背部浑然一体，摄像头被置于一面完整的3D玻璃之下，镜头无凸起。OPPO在玻璃下的颜色表层做了磨砂处理，让颜色的观感更柔和。OPPO Reno 10倍变焦版采用了6.6英寸全景屏，93.1%超高屏占比，3.5mm超窄下巴。新一代AMOLED屏幕发光材料，完全覆盖DCI-P3色域，观感非常好。

拍照方面，OPPO Reno 10倍变焦版采用三摄全焦段影像系统，4800万高清主摄+1300万潜望式长焦镜头+800万超广角镜头。主摄像头使用的是索尼 IMX586，1/2.0英寸超大传感器，f/1.7 超大光圈，AI超清引擎，配合复合多帧降噪和HDR技术实现降噪、手持防抖、提升动态范围等一系列优化。

同时，OPPO Reno 10倍变焦版搭载高通骁龙855旗舰平台，性能也是完全够用的。OPPO Reno 10倍变焦版基础版价格为3999元，比上面的游戏手机要贵1000元。

电脑篇

解决了手机的问题，下面就该是电脑了，毕竟现在的电脑已经是必要的学习工具，这是必需品。而且在实际情况下，你跟大学生说不用电脑玩游戏，那也是不现实的。所以我们还是建议在价格能够承受的情况，尽量还是往高配选。

就算不玩游戏，部分专业对电脑性能的要求也不算低，因此我们更倾向于游戏本，而不是主打轻便的商务本，年轻人背重一点也没什么坏处。



暗影精灵5

惠普暗影精灵5游戏本是比较理想的选择，首先在性能上，九代酷睿处理器+1660Ti 6G显存+8G内存已经几乎可以通吃当下的所有3A游戏，绝对是够的。

锦上添花的部分还有144Hz的屏幕刷新率和512GB固态硬盘，绝对能够胜任大学期间的用途，玩游戏剪片子做设计都不会有什么压力。

更重要的是，这样的配置价格也就7599元，性价比相当可以了。

手表篇

有了手机和电脑这两个最重要的东西，还有哪些电子产品是可以选择性购置的呢？智能手表是一个选择。

可能有人会说智能手表不是必需品，这我们也承认，但这是一个能够提升体验的产品，而且也不算贵，1000多就能搞定，况且就算不买智能手表，很多人也是要戴表的吧。



华为WATCH GT运动版

这里我们推荐华为WATCH GT运动版，1.39英寸AMOLED高清大屏，适合运动休闲多种场景。

此外还支持实时心率检测、运动检测记录、睡眠/压力监测等功能，支持NFC支付，更重要的是续航时间长达两周。

通过华为WATCH GT可以将手机通知、控制等信息同步到手表上，就不用每次都要掏出手机来查看消息、回复电话了。

华为WATCH GT的售价为1288元，完全在可承受的范围内，如果有买智能手表的需求，这笔开销并不算大。

相机篇



在手机拍照性能越来越强的今天，还有没有必要买相机，是大学生们会思考的问题，我们的建议是，如果有3000来块的盈余预算，还是可以买一个微单来用的。一来不算特别贵，二来相机拍照和手机还是有差别的。

对于大学生来说，出去旅游的机会是比较多的，这时候如果有一款相机随身，那种感觉是不一样的，而且确实相机拍照还是更专业。



索尼ILCE-6000L APS-C

索尼ILCE-6000L APS-C标准套机可以放进考虑的范围，这是一台性能非常均衡的相机，2430万的有效像素充分保证了玩家后期裁切的空间，全新的混合式对焦系统包含179点相位对焦点以及25点反差对焦点，不仅速度上优势明显，同时对焦点的覆盖范围也是相当的大，即使是屏幕边缘也能获得不错的对焦速度。

总的来说，对大学生来说，不玩得很深是够用了，况且这款套机的价格才3348元。

当然，如果真的预算很充足，那肯定还是推荐上单反，但这对大多数大学新生来说都不太现实。有个微单在这个假期出去旅游就能够用上了，没必要等到开学季再买。

音箱篇



还记得笔者当年上大学到宿舍后第一件事就是大伙凑钱买了一台音箱，毕竟宿舍里搞气氛是很需要这玩意的。但到了如今的智能时代，音箱自然也要升级到智能音响了。

因此，考虑到音响效果，首选自然还是苹果的Homepod，这玩意是智能音箱中音质效果最拿得出手的，无奈价格比较高，这个就看大家的取舍了。



Homepod

如果不买Homepod有两个方向，要么就买一台非智能的传统音箱，追求音质为主；要么就买一台其他品牌的智能音箱，追求现代化的智能体验，音质就先放一边了。

音箱我们建议等到开学大家凑钱买，不必现在就急着买，如果宿舍大伙儿集资的话，Homepod也不是完全买不起的。

以上就是我们推荐的高考后准大学生装备升级方案，希望能对大家有用。当然电子产品的价格普遍不便宜，大家还是根据自己的经济实力的来选择，有些是属于提高生活学习品质的非必需品，量力而行。

我们建议如果真的有很多想买的东西的话，可以在假期出去打工挣一些钱，毕竟三个月的暑假全用来玩也有些过于放纵，体验一下工作的状态也不错。

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