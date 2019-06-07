早报：每月70元31款游戏随便玩 内存抄底价

端午节就72小时，别睡懒觉了，起来嗨~

首先来一发时下非常火的云游戏的最新消息。

今天凌晨，谷歌Stadia Connect活动公布了大量Stadia云游戏平台的消息，包含《刺客信条：奥德赛》、《最终幻想15》、《真人快打11》、《古墓丽影：暗影》、《龙珠：超宇宙2》、《飙酷车神2》等31款游戏将在该平台上登陆。



谷歌云游戏这素质有点儿高的过分了

玩家每个月向Stadia Pro交付10美元会员费，即可获得4K HDR+、60帧及5.1环绕立体声的哟西体验，当然云游戏对网速也有较高的要求，必须达到35Mbps才行。如果玩家不想按月支付费用，也可以像steam那样以单款的方式购买数字游戏。谷歌Stadia Connect将在今年11月开始运营，并首先进入14个国家和地区。

下面是有关出行的一则消息，印度传统网约车将被“优化”

根据印度政府的规划，将在2026年将40%的出租车转化为电动车，主要“整改”对象是来自美国的优步（Uber）和自家的Ola。最新数据显示，近一年时间印度电动车销量增长了三倍，达到3600辆，中国电动车增长了62%，达到130万辆，差距不小。



印度政府：出租车、商用摩托车、巴士统统转向电动车

同时印度政府还表示，“商业用途的摩托车将转向电动摩托车，”向我们身边的外卖看齐的节奏。印度的电动巴士也迎来迭代，从2023年的5%升至2026年的30%。

根据外媒报道，内存第二季度跌幅很大，8GB颗粒跌破3美元，DRAM颗粒报价已经直逼制造原厂的成本边缘，标志着白菜价已经进入尾声。由国内媒体测算，金士顿骇客神条DDR4 2666 8GB 去年第三季的价格为600元左右，现在只需要299元，那618还等什么呢兄dei。



内存白菜价已经进入尾声，618抄底吧

端午如果在家玩游戏的话，看看日后的游戏设备什么样。

宏碁旗下的Predator Thronos开始发售，这套设备包含电竞椅、三联显示器和游戏主机。玩家坐在人体工程学设计的电竞椅上，能感受到与游戏对应的震动效果。座椅也对不同身材玩家非常友好，座椅外壳和脚踏板支持140度调解，官方表示Predator Thronos将成为“玩家的终极巢穴”。

Predator Thronos卖多少钱呢，没有额外硬件的版本约合人民币140000元，带三个Predator Z271U监视器的版约合人民币155000元。配备Predator Orion 9000台式电脑，三台Predator Z271U显示器，一台Predator Galea 300耳机，Predator Aethon 500键盘和Predator Cestus 510鼠标的版本，约人民币173000元。

用户关心的不是5G牌照，是速度。



工信部刚发5G商用牌照，国内手机品牌努比亚就在深圳展示了5G测试点的数据，秀了一把肌肉。根据努比亚mini 5G测试结果来看，下载速度为91.3MB/s。倪飞发微博表示：5G，确实快！



下载速度91.3MB/s，嗖嗖的~

OPPO A1s惊现泰国，定位入门级

d最新消息，泰国电信旗下的网站上曝光了OPPO一款新机照片，这款产品采用了红色的机身、水滴屏和后置双摄，网传即是OPPO A1s。从曝光的照片来看，其搭配了Micro USB接口，具备3.5mm耳机插孔，没有发现指纹识别传感器。从整体造型上来看，它可能是面向入门级市场的产品。



即使是入门产品也搭载了水滴屏

红色机身 后置双摄 品牌家族最新设计元素



MicroUSB接口，中国用户都忘记了

好了，这就是6月7日端午节第一天的全部消息，小长假我们每天都为大家带来科技早报，为你实时送上科技最新消息，敬请关注。

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