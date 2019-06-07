五月新品盘点：一加7卖断货 荣耀20秀新技术

五月的天气还不算闷热，但整个科技市场已经显得躁动不安。各家厂商纷纷在五月份拿出新机甚至旗舰产品，让消费者们目不暇接。

01 五月份发布的手机新品

中兴天机Axon10 Pro正式发布：售价3199元起





5月6日晚间，中兴在福州正式发布了本年度首款旗舰产品——中兴天机Axon10 Pro。中兴天机Axon 10 Pro系列正面搭载一块6.47英寸FHD+AMOLED灵感柔性屏，屏幕比例为19.5：9，采用曲面水滴屏加超窄边框的设计，屏占比高达92%，是业内首款搭载On-Cell柔性屏封装技术的手机。背部为双曲面的3D玻璃，整体造型十分贴合手掌，背部的相机模组以及品牌logo都统一集中在机身左侧。

配置方面，中兴天机Axon10 Pro搭载了高通骁龙855旗舰处理器，还配备了了F2FS文件系统优化，可实现常用应用启动速度提升30%以上；后置摄像头采用了4800万主摄+2000万广角+800万长焦的三摄组合，支持十倍连续变焦；电池容量为4000mAh，同时还拥有超线性双扬声器以及DTS:X Ultra沉浸式音频技术。

价格方面，中兴天机Axon 10 Pro 6+128GB版售价为3199元，8+256GB版售价为3699元，12+256GB售价为4199元，5月7日上午10点正式发售。

谷歌Pixel 3a/3a XL正式发布：面向中低端市场







谷歌“亲儿子”Pixel系列在5月8日迎来更新，不过这次发布的两款产品Pixel 3a和Pixel 3a XL更像是苹果的iPhone SE，定位中低端市场。

配置方面，Pixel 3a售价为399美元。拥有白色、黑色、浅紫色三种颜色。后置单摄，保留3.5mm耳机接口。并宣称Pixel 3a单次充电续航30个小时，充电15分钟续航7小时。

Pixel 3a将采用5.6英寸屏幕，分辨率为1080×2160；而Pixel 3a XL则采用6英寸屏幕，分辨率为2220×1080。Pixel 3a将搭载高通骁龙670处理器，配备4GB内存+64GB存储；Pixel 3a XL将搭载高通骁龙710处理器，配备4GB内存+128GB存储。

售价和上市时间：谷歌在美国与Verizon等运营商达成合作推出定制版Pixel 3a。此外Pixel 3a会面向日本、印度等十三个市场销售。价格为399美元起（约合人民币2700元左右），Google I/O当天就开放了销售。



LG正式发布V50 ThinQ：LG首款5G手机





5月10日，LG的首款5G手机V50 ThinQ终于正式上市。LG V50 ThinQ搭载了一块6.4英寸P-OLED FullVision刘海屏，分辨率为3120×1440，屏幕纵横比为19.5:9。新品最大的一个亮点便是支持5G网络，是LG旗下首款5G产品。

在其他硬件参数方面，该机搭载了高通骁龙855处理器，并且内置高通骁龙X50 5G调制解调器，前置800万+500万像素双摄，后置1600万像素超广角镜头（F/1.9光圈、1.0μm）+1200万像素标准镜头（F/1.5光圈、1.4μm）+1200万像素长焦镜头（F/2.4光圈、1.0μm），电池容量为4000mAh。

LG V50 ThinQ可以通过硬链接的方式外挂屏幕，扩展出一块6.2英寸副屏，可以进行多任务，或者当作游戏手柄使用。

5月15日的时候，realme在北京举办了回归国内市场后的第一场新品发布会。会上他们正式发布了realme X系列手机，分为realme X和realme X青春版，售价为1199元起。

realme X正面搭载6.3英寸三星AMOLED屏幕，屏占比高达91.2%，前置1600万像素升降摄像头，后置4800万+500万像素双摄像头，全系标配骁龙710处理器，最高支持8GB+128GB存储组合，电池容量为3765mAh电池，采用屏下指纹技术。

realme X青春版正面搭载6.3英寸水滴屏幕，前置2500万摄像头，后置1600万+500万像素双镜头，搭载骁龙710处理器，采用背面指纹，最高支持6GB+128GB存储组合，电池容量为4045mAh。realme X售价为1499起，realme X青春版售价为1199元起。

千呼万化始出来！一加7系列手机正式发布





5月16日，一加7系列发布会在北京正式举行，会上正式发布了一加7系列的国行版本，同时也公布了全系列国行版的售价。

一加7 Pro采用6.67英寸2K分辨率Fluid AMOLED曲面显示屏，屏占比9达到3%，像素密度为516ppi，最高支持90Hz刷新率，支持HDR10/10+。

性能方面，一加7 Pro搭载骁龙855处理器，GPU为Adreno 640，搭载UFS 3.0闪存，提供6GB RAM+128GB ROM、8GB RAM+256GB ROM、12GB RAM+256GB ROM三个版本选择，电池容量为4000mAh，支持30W快充。

售价方面：一加7的8GB+256GB版本售价2999元，12GB+256GB版本售价3499元；一加7 Pro的6GB+128GB版本售价3999元，8GB+256GB版本售价4499元，12GB+256GB版本售价4999元。

索尼新旗舰Xperia 1国行版正式发布：售价6299元





5月20日的时候，索尼在北京举行发布会，正式公开了新款旗舰机Xperia 1，售价为6299元。

Xperia 1最大的亮点之一是采用了一块比例为21:9的6.57英寸4K HDR OLED显示屏，是世界首创4K OLED屏幕智能手机，官方称这块屏幕为“CinemaWide”屏幕，该屏幕分辨率高达3840×1644，支持Bravia A9系列的技术，以及X1 for mobile引擎，可以检测屏幕上的显示内容，分区调整亮度、对比、动态范围等参数。

配置方面，该机搭载了高通骁龙855处理器，配备6+128GB存储；采用侧面指纹识别的设计，机身支持IP68级别防护。后置相机为三摄组合，三颗摄像头均为1200万像素，其中包括一个26mm广角镜头、一个52mm长焦镜头、一个16mm超广角镜头。其他方面，该机配备3300mAh电池，支持杜比Dolby Atmos立体声，支持HiRes音效，支持PD3.0快充。





5月23日下午，OPPO在北京举行新品发布会，正式发布了OPPO K3手机新品。这是OPPO继K1之后第二款主打性价比的中端机型。

OPPO K3采用了一块采用6.5英寸无刘海全景屏，同时支持类DC调光功能。前置摄像头采用升降式1600万AI智慧美颜摄像头，官方称OPPO K3的升降式结构支持20万+次升降。该机背部采用了炫彩渐变设计和3D多彩机身，拥有晨曦白，秘境黑，星云紫三种配色。

核心配置方面，该机搭载高通骁龙710 AIE移动平台，最高配备8G+128GB的存储组合，全系标配UFS 2.1高速闪存及LPDDR4X双通道运行内存，内置3765mAh容量电池，支持VOOC3.0闪充，支持第六代屏幕指纹技术。

另外，OPPO K3还支持Game Boost 2.0技术，极大地提升了用户的游戏体验，并配有全新的FrameBoost、TouchBoost等加速技术，官方表示该机在运行王者荣耀时稳定性提升35.6%，卡顿概率下降50%，游戏触摸性能提升16.2%。

售价方面，该机6+64GB版售价为1599元，8+128GB版售价为1899元，8+256GB版售价为2299元。





5月24日的时候，vivo举行线上新品发布会，推出新一代准旗舰手机——vivo Z5x。

vivo Z5x正面采用了一块分辨率为2340*1080的6.53英寸的挖孔屏，屏幕比例为19.5:9，前置相机放置在屏幕左上角，官方称其为极点全面屏。vivo官方介绍Z5x的前摄挖孔直孔径为4.59mm，搭配1.76mm的左右边框，使得该机拥有90.77%的高屏占比。机身整体厚度为8.85mm。

配置方面，该机搭载了高通骁龙710处理器，提供4+64GB、6+64GB、6+128GB三种存储组合，内存的规格为UFS 2.1，内置一块5000mAh超大容量电池，背部采用了竖向排列的后置三摄，位于手机左上方，指纹位于背部上方居中位置。运行Android 9.0系统。

价格方面，vivo Z5x极光色6GB+64GB售价为1498元，6GB+128GB售价为1698元。该机已经于6月1日正式开售。





5月31日的时候，荣耀公司在北京召开新品发布会，正式发布了荣耀20系列机型的国行版。

荣耀20系列采用了6.26英寸魅眼全视屏，屏幕分辨率为2340*1080，屏占比高达91.7%。前置摄像头位于正面左上角，摄像头开孔4.5mm，这也是全球最小的屏下摄像头。

配置上，荣耀20系列搭载了麒麟980旗舰处理器，全系标配8GB 大运存，最高256GB UFS2.1闪存版本可以选择。此外荣耀20还搭载了GPU Turbo3.0技术，适配国内60款游戏，SoC功耗平均下降10%，进一步提升手机性能，游戏运行保持在接近满帧的状态，画面更加稳定流畅。

荣耀表示通过方舟编译器，荣耀20的性能进行全面的提升，应用执行效率提升29%，系统操作流畅度提升24%，系统响应提升44%，三方应用操作流畅度提升60%。

拍照方面，荣耀20 PRO采用4800万像素全焦段AI四摄，包括4800万像素高清主镜头、1600万像素超广角镜头、800万像素长焦镜头以及一颗200万像素独立微距镜头。

售价方面，荣耀20 8GB+128GB价格为2699元，8GB+256GB价格为2999元，荣耀20 6月1日10:18首销。荣耀20 PRO 8GB+128GB价格为3199元，8GB+256GB价格为3499元。荣耀20 ProX MOSCHINO 联名版价格3799元。

02 五月份发布的PC新品

惠普发布暗影精灵和幻影精灵新品：带来新鲜体验





5月14日的时候，“热爱不止，步步为进”——2019惠普游戏嘉年华暨游戏新品发布会在北京举行。在这次游戏嘉年华上，惠普正式发布了惠普幻影精灵X 双屏游戏本、惠普暗影精灵5 、暗影精灵5 Air、暗影精灵5 Plus游戏本以及全新的游戏配件和周边。

惠普幻影精灵X双屏游戏本是全球首款真正意义上的双屏游戏本 ，它具有强悍的多任务处理功能，可以通过专用快捷键进行任务切换。其次，惠普幻影精灵X双屏游戏本还支持实时屏幕投射功能，可以切割和放大主屏幕的各个部分 。惠普幻影精灵X双屏游戏本厚度仅为20毫米，并且采用三面金属机身 ，是世界上首款应用暴力熊液态金属导热层的15英寸游戏笔记本电脑 。利用液态金属导热层高热导率的特性（为普通导热硅脂的10倍 ），这款电脑的处理器能长时间稳定运行于高频率下，使其在游戏或其他应用程序中的表现更加优异。

惠普暗影精灵5 Air及惠普暗影精灵5 Plus 游戏本较之前外观更轻薄、设计更酷炫、性能更强劲，其厚度分别为20毫米和27毫米。



这三款游戏本均采用暗影精灵酷凉风暴散热系统，这是一个经过大幅改进的先进散热方案，由12V风扇驱动，采用三面通风设计，可实现五向气流，保持机身的酷冷状态。 惠普暗影精灵5 Plus最高搭载NVIDIA GeForce RTX2080显卡，惠普幻影精灵X双屏游戏本和暗影精灵 5 Air最高采用NVIDIA GeForce RTX2080 显卡搭载 Max-Q 设计，带来更加逼真的视觉效果。此外，新品采用最新的第9代智能英特尔酷睿i9高性能移动处理器，高达4.8 GHz的Turbo频率，8核和16线程，RAM高达32GB，玩家能够轻松应对多线程任务、畅玩高耗能的大型游戏。最高可选配置是240Hz 1080p电竞屏，视觉效果如蝰蛇突袭般流畅，NVIDIA G-SYNC技术将在部分暗影精灵5 Air配置上采用，并作为暗影精灵5 Plus和幻影精灵X双屏游戏本的标准配置。



惠普暗影精灵5游戏本延续了暗影精灵系列的强悍性能，搭载第9代智能英特尔酷睿处理器，满足游戏和VR应用的性能需求。拥有覆盖从主流到高端的完整显卡布局，最高可选NVIDIA GeForce RTX2070显卡搭载 Max-Q 设计。快速响应的IPS广视角电竞屏幕，4.99毫米微边框，高达80%的屏占比，带来更宽广的视野。整体散热性能提升30% ，最高四热管配合三项马达和液态轴承的散热布局，带来更高的散热稳定性和更低的风噪水平。

售价方面，惠普幻影精灵X双屏游戏本建议零售价19,999元起；惠普暗影精灵 5 游戏本建议零售价5,799元起；惠普暗影精灵 5 Air游戏本建议零售价9,499元起；惠普暗影精灵5 Plus游戏本建议零售价12,499元起。

03 五月发布的DIY新品

AMD正式发布全新显卡RX 5700 首款Navi显卡





在今年的台北电脑展上，AMD CEO苏姿丰正式发布了全新显卡RX 5700，这也是首款正式亮相的Navi显卡，采用RDNA架构。

RDNA架构是GCN架构的下一代，每时钟性能提升1.25倍，每瓦性能提升1.5倍。不过关于这块显卡仅是发布，并没有公布太多的信息。AMD将在今年E3召开发布会，并在E3发布会上详细地解说新一代显卡。

同时，AMD还在展前发布会上正式推出了第二代EPYC霄龙处理器。第二代EPYC霄龙处理器是代号为Rome罗马的数据中心处理器，最多64核128线程，采用7nm工艺，Zen2架构。

苏姿丰表示，二代EYPC对比一代EYPC性能提升幅度为2到4倍，现场放出和Intel 28核处理器至强8280对比结果，测试显示至强8280性能为9.68ns/每天，而64核AMD二代EYPC罗马性能则是19.6ns/每天，性能很强大。

与此同时，苏姿丰还在主题演讲期间，披露了专为锐龙 3000系列“Matisse”处理器打造的X570芯片组的部分细节。



新款X570芯片组将支持PCIe 4.0总线，并且AMD还给主板厂商提供向后兼容的选项，不过规格上有着更加严格的要求。另外，新款X570芯片组能够处理Wi-Fi、蓝牙、SATA等端口组件的带宽。由于强大的功能，芯片组的功耗达到11W左右，而上一代的X470芯片组为6W 。

最后自X570 开始，因AMD从（ASMedia 等）其它公司获得IP授权，AMD已自行包揽了芯片组的开发设计工作。

以上就是2019年5月份发布的科技新品汇总，更多数码资讯敬请关注中关村在线。

（文中图片来自互联网）





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