中国5G牌照发放 看看这些科技巨头都说了什么

中关村在线消息：北京时间6月6日，今天上午，工信部正式对中国电信、中国联通、中国移动以及中国广电等四家公司发布了5G商用牌照。这件大事“炸”出了各家科技公司的巨头，除了惯例的祝贺之外，他们也开始描绘未来的5G蓝图。

中国移动：年内在40个城市覆盖5G





中国移动作为第一批拿到5G牌照的企业，他们表态自然至关重要。中国移动技术部总经理王晓云表示，今年中国移动将在40个城市实现5G覆盖，将陆续向公众放号。在北京，中国移动实现长安街、东二环、西二环、CBD、部分地铁等地覆盖。

中国电信：加快建设智慧双千兆网络





同为首批获得5G牌照的企业，中国电信方面称，5G牌照的发放是落实网络强国和5G引领发展战略的重要里程碑，有利于提升我国信息通信产业发展的质量效益和核心竞争力，对于引领科技创新、实现产业升级、推动经济高质量发展具有重要意义。

获得5G牌照后，中国电信将继续践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以高质量发展为目标开展5G网络建设，积极探索和推进5G网络共建共享，降低网络建设和运维成本，确保优质的网络质量和丰富的应用服务。

中国联通：加快5G商用步伐 推进互联网化运营





获得5G牌照后，中国联通称将坚持高质量的网络建设发展之路，加快5G商用步伐，推进5G网络共建共享；持续深入推进互联网化运营，构建5G业务生态，开发5G特色服务，以实实在在的企业行动把相关工作落实到位，不断提高网络质量与服务水平，让亿万消费者共享5G发展成果。

同时，中国联通将继续以市场和业务为导向，积极推进5G融合应用和创新发展，聚焦新媒体、工业互联网、物联网、车联网、教育、医疗等领域，为更多的垂直行业赋能智慧，促进各行各业数字化、网络化、智能化发展。

中国广电：现代物联网带来智慧的广电服务





牌照发放之后，中国广播电视网络有限公司副总经理曾庆军接受采访时表示：“未来，广大的用户能够真正的体会到现代超高清电视现代物联网带来的智慧广电服务，甚至是社会化的智慧城市服务。”

他还提到：“工信部给中国广电颁发5G牌照，实际上这个牌照是颁发给全国有线电视行业和全国广电行业的。全国广电行业将利用这次契机建设一个高起点的现代传播网络，这个网络跟其他三个运营机构还有所差别，我们5G的网络将是汇集广播电视现代通信和物联网服务的一个高起点高技术的5G网络，使我们广大的用户能够真正的体会到现代超高清电视现代物联网带来的智慧广电服务，甚至是社会化的智慧城市服务，能够使中国的技术产业服务助推5G全面引领的态势。”

华为：全力支持建设好中国5G





5G牌照的消息发出之后，华为今天上午对外发布了题为《华为全力支持中国运营商建好中国5G》的公开信，表示全力支持中国运营商建好中国5G。

华为表示，已累计投入20亿美金用于5G技术与产品研发，当前已具备从芯片、产品到系统组网全面领先的5G能力，也是全球唯一能够提供端到端5G商用解决方案的通信企业。不仅如此，华为在全球5G商用步伐上也已位居前列。当前，华为已在全球30个国家获得了46个5G商用合同，5G基站发货量超过10万个，居全球首位。

最国内方面，华为已经在工信部IMT-2020(5G)预商用系统组网验证中，率先完成5G独立组网（SA）与非独立组网（NSA）的全部测试项目，覆盖了5G商用的所有主流频段，单用户下行测试峰值超过1.8Gbps，Sub 6GHz单小区下行峰值超过14.5Gbps，eMBB业务下用户面单向时延低至2ms，不断刷新业界记录。同时，华为还已经在国内40多个城市与三大运营商开展了5G规模商用试验，包括城区、室内、高速公路、地铁等多场景实测，均已达到商用标准。

小米：雷军发微博祝贺5G牌照发放





小米集团创始人、董事长兼CEO雷军在微博上祝贺了5G牌照发放，并表示“今天是个好日子”。

小米手机官方微博也在第一时间祝贺，并表示：“万物互联、万物智联的5G时代来了！作为全球首批商用5G手机厂商之一，小米不仅早在今年的巴塞罗拉展览会上就发布了小米MIX3 5G版，未来也将继续参与到5G的发展与创新之中，让更多人都能享受到5G发展的成果！”



高通：祝贺中国5G元年正式开启





高通公司也在第一时间对于5G牌照的发放进行了祝贺，并表示中国5G元年正式开启。他们认为：“热烈庆祝中国5G牌照发放，这标志着中国5G元年正式开启。5G会像电力一样，成为驱动未来创新、能够影响众多行业的重要技术变革。高通一直秉承“根植中国、分享智慧、成就创新”的发展理念，坚信5G的成功来自于产业链的紧密协作，已经做好准备，全力支持中国5G商用部署。”

中兴：5G牌照发放带来更大的发展机遇





5G牌照发放后，中兴通讯认为，5G牌照的发放，必将给中兴通讯带来更大的发展的机遇，引领我们走向一个新的发展阶段。5G将开启万物智能互联时代，成为未来十年ICT行业和整个社会的新增长引擎。



中兴将通过向云网生态圈核心合作伙伴开放全球领先的5G无线、5G承载、5G大视频、5G网络切片、5G行业终端等5G核心产品能力，共同推进行业数字化转型。

OPPO：有信心推出国内首批5G商用手机





同样作为终端厂商，OPPO对于5G手机的未来表示看好。OPPO表示，他们已经做好5G商用的全面准备，目前正积极与包括运营商在内的产业链合作伙伴保持紧密协作，探索挖掘5G应用场景，为用户提供极致的5G体验。

vivo：5G手机入网后年中投入市场





5G牌照发放之后，vivo公司接受采访时表示，5G距离消费者们越来越近了，vivo首款5G手机已经送至相关实验室进行入网测试，通过测试之后将在年中正式开售。他们还提到：“唯有全力拥抱新技术，才能在新的产业环境中成为有贡献的一员。vivo会持续聚焦消费者需求，与运营商和产业各方聚力合作，为消费者提供好用的5G产品。”

诺基亚：支持中国在全球5G生态中发挥更重要的作用





今天，诺基亚大中华区总裁马博策（Markus Borchert)在谈到中国发放5G牌照时表示，“诺基亚很高兴看到中国5G商用进程迈出了历史性的一步，将一如既往的坚定的支持中国通信产业的发展，借鉴我们与中国运营商及其他合作伙伴共同实现TD-LTE全球化的成功经验，支持中国在全球5G生态系统中发挥更重要的作用。

作为中国通信产业值得信赖的全球战略性合作伙伴，诺基亚对于工信部表示大力支持、鼓励跨国企业参与中国5G建设感到格外振奋。诺基亚表示，将凭借先进的端到端5G技术及产品、充分利用中欧合作创新的资源优势，助力中国打造全球化的5G生态系统。

英特尔：将继续与中国科技产业合作





5G牌照发放后，英特尔方面表示：“我们很高兴看到英特尔在中国5G网络部署中扮演重要角色，并将继续与中国的科技产业生态拓展合作，支持5G不断发展。”

英特尔公司CEO司睿博（Bob Swan）表示：“5G依然是英特尔的战略重点，我们的团队已经开发了一系列有价值的无线产品套件和知识产权。我们正在评估我们的选择，让创造的价值得以实现，包括在一个5G世界中广泛的、以数据为中心的平台和设备的机遇。”

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：中国5G牌照发放 看看这些科技巨头都说了什么http://news.zol.com.cn/718/7187500.html