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    传安培核心显卡明年推出：三星7nmEUV工艺

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日外媒报道，据业内消息人士称：英伟达接班“Turing（图灵）”架构的将是Ampere（安培）核心，定于2020年上市，是采用三星的7nm EUV工艺打造。

    英伟达安培核心显卡20年推出：三星7nmEUV工艺
    英伟达安培核心显卡20年推出：三星7nmEUV工艺

    NVIDIA的GPU一直是台积电代工的，不过Pascal这一代中三星就成功抢到了NVIDIA的GP107 GPU订单，GTX 1050 Ti及GTX 1050显卡的GPU核心就是三星14nm工艺代工的。

    NVIDIA选择三星7nm EUV工艺的原因还不得而知，但三星为了抢客户肯定会给出很优惠的代工价格，而且EUV工艺的好处在于能够降低制造成本，这对GPU这样的大核心芯片还是很重要的，毕竟高性能GPU的出货量远低于移动芯片，要差几个量级，对产能要求没那么苛刻。

    上三星7nm EUV工艺有助于NVIDIA降低高端GPU的成本，之前的预期说是今年，但业内人士爆料称会在2020年问世，换句话说2019年NVIDIA的主力还是12nm FFN工艺的图灵显卡。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：传安培核心显卡明年推出：三星7nmEUV工艺http://news.zol.com.cn/718/7186694.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/718/7186694.html report 751 中关村在线消息：近日外媒报道，据业内消息人士称：英伟达接班“Turing（图灵）”架构的将是Ampere（安培）核心，定于2020年上市，是采用三星的7nm EUV工艺打造。英伟达安培核心显卡20年推出：三星7nmEUV工艺NVIDIA的GPU一直是台积电代工的，不过Pascal这一代中三星就成...
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