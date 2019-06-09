中关村在线消息：北京时间6月9日，近日合众汽车对外宣布，他们即将出展CES Asia 2019展会。同时他们还宣布，此次展会将以“情感，是最好的科技—— CES Asia‘域’见合众”为主题。合众 U将会成为合众汽车最重要的展示产品。



合众汽车将出展CES Asia：新款SUV即将亮相

据了解，合众汽车将重点展出 PIVOT 智能座舱、PIVOT 云平台、域控制器等行业领先的科技新成果；合众汽车展台内设智能体验区，诠释基于智能家居、大数据和 5G 等前沿科技下的 “人、车、家、生活”的智能移动出行解决方案，用户可全方位感受合众汽车致力于打造的未来出行美好生活。

2019亚洲消费电子展（CESA2019）是专门面向亚太及全球市场的行业盛会，展示5G、人工智能、增强现实与虚拟现实、无人机、零售和电子商务、机器人技术和汽车技术等革命性技术。本届亚洲消费电子展将于2019年6月11-13日在中国上海新国际博览中心（SNIEC）隆重举办。

（本文图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：合众汽车将出展CES Asia：新款SUV即将亮相 http://news.zol.com.cn/718/7186648.html