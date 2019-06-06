iPhone手机壳，上半年我只推荐这五款

大家平时是如何给自己的iPhone选手机壳的呢？

看图案？看价格？看爆款？

你真的有好好选过手机壳吗？





有多少手机壳都白买了呢 ？

iPhone的手机壳在市面上非常多，种类也非常非常的多，如何在众多手机壳中选择自己想要的那一款呢？今天笔者将针对不同用户的需求，为大家推荐五款iPhone手机壳，保证你不白买。

一、很简单：要防摔，要简洁

“iPhone很贵，自己却经常不小心，不想摔坏手机，需要一个防摔的手机壳”

很多用户朋友经常有意无意的“摔手机”，日常生活中我们有时候确实不能保证每次都仔仔细细地保护手机。手机摔了很麻烦，修？太贵；忍着？不舒服，更严重的还可能彻底摔到不能用，很多手机里面存的内容都没了，还要面临换手机的情况。





那么这时候就需要一个防摔的手机壳，如果单单只是想防摔，还希望不要损失手机原本的外观，下面笔者推荐的这款绿联的透明全包防摔软壳可能是你的菜。

一般的玻璃壳、塑料壳、电镀壳可能没那么防摔，绿联这款全包的软壳是TPU材质（介于橡胶和塑料的一类高分子材料），不仅能够有效防摔，还可以防滑抗指纹。四角均有气囊，在跌落的时候可以对手机有效地进行保护。



此外，壳子不厚，仅有0.9mm，与手机接触面还采用了激光雕刻的圆点散热结构，不用担心因为戴手机壳而影响散热。同时，支持无线充电的设备即便是戴壳也可以使用无线充电功能。

目前，这款手机壳售价19.9起，有需要的小伙伴可以前去选购。





二、喜欢官方壳子外观，但是嫌贵

喜欢苹果官方手机壳的质感和外观，但是却在300多的售价面前忍住了手。就算剁手，手机壳是一个需要经常更换的配件，总不能回回都剁300多吧？怎么办？下面这款手机壳帮你。





ugp推出的iPhone手机壳用仅19.8起的价格让你体验到和苹果官方手机壳同样的外观质感。液态硅胶的材质不仅安全无毒，还能够在手机跌落时有效地起到缓冲的作用。

重要的是，这款iPhone手机壳不仅有类官方的外观，还拥有类肌肤的手感。

有需要的小伙伴可以前去购买。





三、要文艺气质，也要质感

有些用户喜欢小清新、文艺范，追求与众不同，下面这款爱国者推出的iPhone手机壳可以满足这类需求。







爱国者推出的iPhone抹茶色手机保护壳拥有原创的设计版权，满足用户文艺、个性的需求。



此外，在做工上，没有因为主打文艺设计而损失做工，全包的外壳以及高出镜头的设计让这款手机壳对于手机的保护有了进一步的提升，在细节之处彰显了做工的用心。





四、“鱼眼”镜头不好看？带它就好看了

如今，很多用户吐槽iPhone的摄像头，那么如果让它变一种形式呢？







诺希（Nohon）推出的这款手机壳可以让你的iPhone变得科技感十足。摆脱用户对“鱼眼”的视觉印象。该手机壳采用了镜面的设计，在光下显得非常耀眼。镜头处采用了立体玻璃镜面的设计，不仅可以增加美观度，还能够保护摄像头被刮伤。

手感方面，手机壳的表面覆盖了UV光油，能够极大程度上的还原iPhone的玻璃质感。此外，这层UV光油还可以使手机壳减少氧化速度，即便是选购了白色后壳，也不会因为氧化而变黄。

目前，这款手机壳29元起，有需要的小伙伴可以前去购买。





五、潮流情侣款，这款合适

买了情侣机，换对情侣壳吧。现在，爱国者推出了潮牌卡通熊主题的iPhone手机壳，仅售8.8元。





怎么样？好看吗？是不是还有一种“旅行箱”的感觉？拿出去的每一天都像是在去旅行。

此外，夏天手出汗汗，凹凸的设计可以有效减少手机跟手的接触面积，会比较不容易汗手。





以上五款iPhone手机壳是针对大部分用户的需求推荐的，相信总会有一款适合屏幕前的你。



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