曝光：联想Z6即将到来 预计1999元起售

中关村在线消息：联想集团副总裁常程今日发布微博表示，联想Z6正在路上。虽然常程并未透露相关配置信息，但据了解，联想Z6配置将处在联想Z6青春版和联想Z6 Pro之间。



联想集团副总裁常程微博

在常程在微博表示，“一年前联想Z5发布，神U骁龙636铸就新国民旗舰，一年后联想Z6来了，好好看的咖啡色不上市”。并在文中配有一张疑似联想Z6的手机图片。

从曝光的图显示，该机就是不会上市的咖啡色联想Z6，机身材质方面上从图上看，则可能用了玻璃材质。



联想Z6后盖部分图

虽然常程并借由透露联想Z6的具体配置信息以及发售时间。但是分析认为，该机在配置上将处在联想Z6青春版和联想Z6 Pro之间。

当前联想Z6青春版和联想Z6 Pro分别搭载骁龙710以及骁龙855处理器，也就说联想Z6极有可能会搭载骁龙730处理器，或者是去年发售的骁龙845。

据了解，骁龙730采用8nm工艺，大幅提升了手机人工智能、拍摄、游戏、语音和安全的终端侧直观交互的处理速度。其内部集成的Kryo 470 CPU采用最新的Arm Cortex技术，可以平衡包括两个性能核心和六个效率核心的共八个核心的工作负载，将性能提高了35%。

售价方面则可能为1999元左右。

（文中图片来自常程微博）

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