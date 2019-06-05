Exynos 9609加持 摩托罗拉One Vision 印度登陆

中关村在线消息：近日，据外媒消息透露，摩托罗拉将于6月20日在印度推出One Vision手机，该机搭载了Exynos 9609处理器。



摩托罗拉One Vision 即将在印度上市

据外媒smartphonecircle，indianexpress，timesofnews等报道，摩托罗拉近日开始向媒体发出新机发布邀请，新机型为摩托罗拉新机One Vision。

据了解，摩托罗拉One Vision搭载Exynos 9609处理器，配有6.3英寸的FHD +显示屏，屏幕比例为21:9。正面采用了挖孔屏的设计，左上角为前置2500万像素的摄像头。



摩托罗拉One Vision 即将在印度登陆

其他配置方面，该机支持“3合2”卡槽，可以使用两张SIM卡或一张SIM卡和一张microSD卡。电池容量为3,500 mAh，自带的TurboPower充电器支持15W的快速充电。

值得一提是，从图片来看，指纹识别模块与背部的logo集成在了一起。

（本文图片来自互联网）

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