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    苹果Mac Pro首发 AMD 正式推出新显卡

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王文治   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：今日，AMD官方宣布正式推出Radeon Pro Vega II和Pro Vega II Duo显卡，新显卡首次亮相将会是在新款苹果 Mac Pro工作站上。

    苹果Mac Pro首发 AMD 正式推出新显卡
    AMD新显卡将在新款苹果 Mac Pro上首次亮相

    据AMD官方表示，Pro Vega II系列是为专业用途而打造的。参数方面，Radeon Pro Vega II是基于7nm“Vega 20”MCM的增强型，拥有4,096个流处理器，1.70 GHz峰值时钟频率，32 GB 4096位HBM2内存。该卡具有PCI-Express 3.0 x16和InfinityFabric接口。

    苹果Mac Pro首发 AMD 正式推出新显卡
    AMD推出Pro Vega II系列新显卡

    此外，该显卡可在单个PCB上放置两个“Vega 20”MCM，每个MCM具有32 GB HBM2内存。该卡使用桥接芯片将两个GPU连接到系统总线，两个GPU之间进行 84.5GB/s InfinityFabric链路，用于快速内存访问。

    苹果Mac Pro首发 AMD 正式推出新显卡
    AMD推出Pro Vega II系列新显卡

    据了解，新系列其中的Radeon Pro Vega II Duo是AMD近年来第一款双GPU显卡，该卡仅适用于苹果Mac Pro工作站。AMD表示新显卡针对MacOS平台进行了大量的优化。

    苹果Mac Pro首发 AMD 正式推出新显卡
    AMD推出Pro Vega II系列新显卡

    目前，这两款显卡仅作为苹果 Mac Pro工作站的可选部件提供。

    （本文图片来自互联网）

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