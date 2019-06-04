晚报：联邦快递股价暴跌 明年5G手机只要3000元

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

捐款到账！锤科已向OpenBSD基金会捐赠195万元



捐款到账！锤科已向OpenBSD基金会捐赠195万元

近日，OpenBSD基金会发布公告称，已确认收到来自锤子科技捐赠的35万加元（约合人民币195万元），这是目前为止OpenBSD基金会收到的最大笔捐款。

自2014年起，Smartisan始终将其新产品发布会的门票销售捐赠给开源社区。今年，Smartisan选择将部分收益捐赠给OpenBSD Foundation。

Z点评：无论公司经营状况如何，老罗都选择支持开源社区，这点值得点赞。

亚马逊日本恢复销售华为手机：解除暂停预订状态



亚马逊日本恢复销售华为手机：解除暂停预订状态

据日本共同社报道，今天亚马逊日本已恢复了华为产品的销售。此前，美国宣布对于华为方面的制裁之后，日本各大通信运营商以及日本亚马逊都宣布了华为手机处于缺货状态以及暂停预订。目前，华为官方并未就此事发表声明。

目前，亚马逊日本已经重新上架了包括手机和电脑等商品。不过，该页面没有上架上月发售的新款P30 Pro手机，同时网站的商品页面依然显示“本产品存在OS（操作系统）等方面的担忧”。

Z点评：随着各个机构和企业的“反转”，华为的海外业务重新获得了生机。

联邦快递股价暴跌：市值蒸发12亿美元



联邦快递股价暴跌：市值蒸发12亿美元

上周的时候，国家相关部门表示将对联邦快递公司把华为包裹转寄美国一事进行立案调查。随后，联邦快递股票周一在美股盘前大跌3.14%。以此计算，联邦快递市值开盘便蒸发12.6亿美元（约合87亿元人民币）。

Z点评：这次对于联邦快递来说，需要拿出一个合理的解释来了，不然股价依旧不容乐观。



5G套餐或8月推出：明年5G手机只要3000元



5G套餐或8月推出：明年5G手机只要3000元

近日电信分析师付亮接受采访时表示：“5G资费套餐的价格不会高于目前的4G资费套餐。5G资费套餐或采用两种形式，一种为沿用此前的4G资费套餐，将套餐中的流量转换为5G流量；另一种为用户继续使用目前的4G资费套餐，在此基础上赠送部分5G流量。”

此外他还表示，目前5G手机的价格大多都在8000元左右。不过到了明年，5G手机的价格会继续下降，价格门槛可能在3000块钱以下，因此明年年初的时候才是购机的最好时机。

Z点评：5G手机明年才是最佳购入时机，不过对于想尝鲜的人来说，自然越早越好。

5G基站会不会辐射更大？这你就别担心了



5G基站会不会辐射更大？这你就别担心了

今年来各地有关普通民众对于4G基站辐射的担忧层出不穷。5G商用时代即将到来，有一种声音认为5G基站辐射比4G基站更加剧烈。近日，中国工程院院士邬贺铨在谈到这一问题时表示，中国4G基站电磁辐射标准只有40微瓦，5G基站半径相较4G更小，功率更低。

邬贺铨院士直言，4G时代这些担忧就是没有必要的，通讯基站的辐射量还没有一屋子家电辐射大，距离基站10米，辐射只有1.5微瓦，而家中微波炉辐射有168微瓦。通讯基站与人们的距离通常都超过10米，很难对人体造成什么影响。

至于马上来到的5G时代，邬贺铨院士表示5G网速的提升并不来自于通讯基站的信号发射功率的提升，而是靠扩容传输带宽。因此，5G基站的辐射量与4G基站并会有太大差别。同时，基站覆盖越密，手机信号接收才越好，用户受到的电磁辐射反而会越小。

Z点评：相信看了专家的解释，就不会有人再胡思乱想了。

2000元面值的人民币你见过吗？明天开卖



2000元面值的人民币你见过吗？明天开卖

你见过面值2000元的人民币吗？中国人民银行宣布将于6月5日发行一套金银纪念币，这套货币均为中华人民共和国法定货币，其中最大面值的一枚为2000元。

据悉，这套金银纪念币主题为世界遗产平遥古城，一套共3枚，其中金质纪念币2枚，银质纪念币1枚。该套金银纪念币由上海造币有限公司和深圳国宝造币有限公司铸造，中国金币总公司总经销。

Z点评：纪念币的面值在最近几年越来越大，收藏价值自然也水涨船高。

扎克伯格危险了！半数股东反对其进入董事会



扎克伯格危险了！半数股东反对其进入董事会

上周举行的Facebook股东大会上，公司的一些外部股东决定对马克·扎克伯格和谢丽尔·桑德伯格进行一定的打击。有将近三分之一的外部股东反对两人再次当选董事会成员，甚至七成股东希望引入独立董事会主席。

根据一份Facebook的会议纪要显示，股东大会上通过任命一名独立董事来削弱扎克伯格控制权的动议赢得了68%的普通股东投票。尽管扎克伯格拥有更多的投票权，来让这一动议不被实施，不过从目前的情况来看，各个股东对于扎克伯格的态度已经到了令人担忧的状况。

Z点评：从去年开始，小扎的日子就不好过，如果再不放权的话，恐怕公司的正常经营也没法进行了。



三星Note10 5G版跑分出炉：还将推出陶瓷版

近日，三星Galaxy Note 10的5G版本跑分近日现身跑分网站Geekbench。三星Note 10的两个主要型号分别为SM-N970和SM-N975，并分别对应一个5G版，即SM-N971和SM-N976。

现在Geekbench上出现了Verizon版的SM-N976V型号，单核跑分为3529，多核跑分为10840。这个型号搭载骁龙855处理器，运存为12GB。与之前的陶瓷版Galaxy S10+有些相似。另一个型号SM-N976B也的Geekbench跑分也出来了，单核多核跑分分别是3557和9654。这个型号搭载Exynos 9825处理器，运存为8GB。

这两个型号显然存在区别，而12GB版本很有可能会沿袭Galaxy S10+ 5G版的做法，提供陶瓷材质设计。

Z点评：三星算得上最早一批确认会推出5G手机的商家，现在下半年旗舰机也确认推出5G版，足见三星在5G领域的决心。

华为何刚体验千兆5G：下载速度超1Gbps



华为何刚体验千兆5G：下载速度超1Gbps

近日，华为手机产品线总裁何刚在微博上表示，他昨天在华为上海研究所使用5G折叠屏手机Mate X接入5G网络，亲测下载速率超过1Gbps。显然，随着5G牌照的即将颁发，5G网络距离大多数人已经并不遥远。

Z点评：5G能够帮助人们实现之前许多可望而不可即的事情，而这些的基础就是网速。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）







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