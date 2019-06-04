中关村在线消息：北京时间6月4日，据日本共同社报道，今天亚马逊日本已恢复了华为产品的销售。此前，美国宣布对于华为方面的制裁之后，日本各大通信运营商以及日本亚马逊都宣布了华为手机处于缺货状态以及暂停预订。目前，华为官方并未就此事发表声明。



亚马逊日本恢复销售华为手机 解除暂停预订状态

与亚马逊类似态度的还有IEE电气电子工程师学会。IEEE官方通过官方微信公众号发表最新声明，宣布已经向美国商务部要求就出口管制条例在IEEE出版活动的适用性做出说明。目前，IEEE已收到相关说明。同时并做出决定，华为及其子公司的员工可以参加IEEE出版过程的同行评审和编辑工作。

根据IEEE发的声明信息显示，目前华为及其子公司的员工可以参加IEEE出版过程的同行评审和编辑工作。同时IEEE还在声明中强调“所有IEEE会员都可以继续正常参与IEEE的全部活动，无论他们的雇主是谁”。

此前有网友发现，华为Mate 20 Pro重新在谷歌手机操作系统Android Q测试页面上出现。这样的举动似乎意味着，谷歌准备恢复华为Mate 20 Pro的Android Q测试资格。

据了解，华为Mate 20 Pro只会在Android Q英文测试页面上出现，中文页面目前还未显示。华为此前并未对外宣布与谷歌交涉的后续结果，因此华为Mate 20 Pro重回Android Q英文测试页面是什么原因，目前还没有官方进行解释。

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