中国计算机学会:鉴于IEEE已修正错误 将恢复合作

中关村在线消息：中国计算机学会（CCF）通过官方微信公号发布最新声明称，鉴于IEEE已经修正了其错误，CCF恢复未来和IEEE及旗下的所有学会的正常交流与合作。



中国计算机学会:鉴于IEEE已修正错误 将恢复交流合作

早前，CCF发表声明，对IEEE下属的通信学会(ComSoc)禁止来自华为的员工参加审稿等学术评价活动的行为，CCF将赞同于IEEE合作，并建议CCF的会员远离可能造成不平等的、背离学术本质的活动。

现在，鉴于IEEE已经修正了其错误，恢复了华为的员工参加审稿等学术评价活动。于是CCF表示，恢复未来和IEEE及旗下的所有学会的正常交流与合作。

同时CCF称，秉承“会员构成、会员治会、为会员服务”的理念，在过去的十多年中取得了长足的发展，深得业界的尊重和会员的高度认可，在中国的计算技术领域具有广泛的影响力，它还和若干有影响力的国际组织保持密切的合作关系。

鉴于IEEE已经修正了其错误，本学会发表声明如下：

1.CCF对IEEE倾听同行的声音并及时回归到正确的学术轨道的行为表示肯定，希望它未来能够切实坚持其倡导的使命——保持学术独立，平等对待每一个学者和会员，为实现其愿景而努力。

2.鉴于IEEE ComSoc在审稿等活动中的歧视性措施业已消除，CCF将恢复对其相应会议和刊物的认可与推荐。

3.CCF恢复未来和IEEE及旗下的所有学会的正常交流与合作。

CCF秉承“会员构成、会员治会、为会员服务”的理念，在过去的十多年中取得了长足的发展，深得业界的尊重和会员的高度认可，在中国的计算技术领域具有广泛的影响力，它还和若干有影响力的国际组织保持密切的合作关系。

CCF现拥有包括华为员工在内的五万五千多名付费会员，他们不但在中国学术界和产业界发挥着非常重要的作用，不少学者也活跃在包括IEEE在内的国际组织中。CCF作为在计算技术领域的非营利学术组织承载着和IEEE类似的使命——鼓励创新，让计算技术造福人类，帮助计算技术领域的学者和工程师提升其专业水平。从2009年开始，CCF和IEEE计算机学会(CS)签署合作协议，两个学会成为姊妹学会，在联合设奖、相互支持对方活动等方面进行深度合作。CCF愿意和IEEE及旗下的所有学会继续保持沟通和交流，相互支持，共同发展，为造福全人类的进步而努力。

中国计算机学会(CCF)

2019年6月3日

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