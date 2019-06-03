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    台积电：美商务部并未派人到公司调查供货华为

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：早前有台湾省媒体报道称“美商务部赴台审查台积电供货华为是否违规，结果无可奈何”。对以上信息台积电方面做出回应，并予以否认。

    台积电：美商务部并未派人到公司调查供货华为
    台积电：美商务部并未派人到公司调查供货华为

    台积电企业讯息处资深处长孙又文说，“美商务部并没有派员到公司调查供货华为，台积电也未接到任何要求，针对华为的每批货，台积电都会进行尽职调查，若符合规范，则会出货”。

    其实台积电方面早已经发布声明，支持华为。台积电发言人Elizabeth Sun在台湾新竹科技中心举行的2019年台积电科技研讨会上表示，台积电将会继续支持华为的芯片研发，他们向华为供货并不会受到美国制裁的影响。

    另外还有消息称，台积电目前已经开始批量生产华为麒麟985处理器，以满足交付日期。据悉麒麟985处理器将基于台积电7nm+EUV（极紫外光刻工艺）技术工艺，该技术可以让晶体管的位置更精确，同时芯片上的晶体管密度可以增加20%，使得单位面积的芯片性能更强大，能耗更低。

    （文中图片来自互联网）

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