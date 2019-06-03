中关村在线消息：援引自外媒AnandTech消息，AMD确认PCIe 4.0将不会出现在旧款主板上，包括X470，X370，B350等主板。也就说，用户想要体验PCIe 4.0就必须购买500系列芯片组的新款主板。



AMD：PCIe 4.0将不会出现在旧款主板上

AMD锐龙产品经理Robert Hallock在Reddit发文称：鉴于旧主板无法提供可靠运行PCIe Gen 4的严格信令要求，以及为了避免给消费者造成困惑，因此当我们发布三代锐龙的正式版BIOS（AGESA 1000+）时，PCIe Gen 4 将不再是一个选项。尽管我们很想向后兼容，但这么做的风险未免太大了。

即便所有锐龙3000系列处理器仍可在提供BIOS更新支持的X470 / X370主板上运行，但由于PCIe的兼容性问题，这些CPU将仅工作在PCIe 3.0模式。也就是说，想要体验到 PCIe 4.0 的用户，将不得不购买采用 500 系列芯片组的新款主板。

不过好消息是，市面上的许多高端旗舰主板，已经对PCIe 3.0提供了过度的支持，所以它们无缝兼容PCIe 4.0信号的问题并不大。



目前AMD已经确定将于2019年7月正式推出的锐龙3000系列处理器，同时将为消费级市场带来对PCIe 4.0标准的最新支持。

（文中图片来自AnandTech）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：AMD：PCIe 4.0将不会出现在旧款主板上http://news.zol.com.cn/718/7184401.html