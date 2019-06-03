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    Apple Store将提供WWDC 2019视频直播

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：苹果WWDC 2019将在北京时间6月4日凌晨1点正式拉开帷幕。现在苹果官方消息称，苹果一些Apple Store到时将进行视频直播。

    Apple Store将提供WWDC 2019视频直播
    Apple Store将提供WWDC 2019视频直播

    目前已经知晓的参与WWDC 2019直播的线下Apple Store包括，纽约布鲁克林Apple Williamsburg、西雅图Apple University Village、Raleigh的Apple Crabtree Valley Mall以及华盛顿特区的Apple Carnegie图书馆，将会在这些线下商店的视频墙上在线直播。

    至于详细直播的线下门店清单苹果暂时没有公布，感兴趣的用户或者是果粉可以向就近的Apple Store咨询。

    据悉，苹果将在6月3日至7日于美国加州圣何塞的McEnery会议中心举行一年一度的全球开发者大会（简称WWDC2019）。

    届时苹果首席执行官蒂姆·库克和其他公司高管将会出席开幕演讲，公布苹果操作系统更新和一系列应用程序新功能。

    （文中图片来自互联网）

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