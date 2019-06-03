中关村在线消息：北京时间6月3日，近日国外科技博客9to5mac报道，苹果即将在今天召开的WWDC中公布更多的有关iOS 13系统的消息。有消息显示，iOS 13将解放更多的权限，尤其是NFC功能。



iOS 13将进一步开放权限：NFC用户有福了

据了解，苹果计划让第三方开发者能够完全有访问iPhone中NFC芯片的权限。开放权限之后，开发者可以扩展更多的与NFC有关的使用场景，这样既对用户有益处也提升了应用的使用效率。除了开放NFC权限之外，Siri语音助手的功能也在开放权限的序列之中。

根据iOS 13的首个系统截图显示，新系统内的确拥有深色模式，同时主屏上的Dock变成深色，用户要开启深色模式，仅需直接在设置中选用就可以，对于深色模式来说，OLED屏的iPhone会值得期待，启用后能够提高续航能力。

此外，深色模式下的音乐App是用全黑色背景显示的，同时新系统下在屏幕截图后出现的界面，下方拥有更多工具，这能更方便用户对截图进行标注或调整等。

此前曾有消息，查找iPhone和查找朋友将被整合在一起，根据曝光的系统截图显示，这项和合二为一的应用命名为Find My。最后苹果为iOS 13中加入了新提醒事项App，例如今天、计划、旗标与全部有独立按钮，同时还有更大的侧栏，并且提醒事项也采用了新设计。

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