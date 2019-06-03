三星发布新Notebook 7笔记本：售999美元起

中关村在线消息：三星日前对旗下Notebook 7系列笔记本产品线进行了更新，分别推出了13英寸和15英寸两个版本Notebook 7产品，售价为999.99美元起（约合6903元人民币），预计在7月26日正式上市。





NoteBook 7系列（15英寸和13英寸）

从外观看去，新款Notebook 7系列笔记本定位依旧是轻薄本，并且采用了窄边框设计，并配有大触摸板以及指纹传感器。

核心硬件方面，NoteBook 7系列笔记本都搭载1080p分辨率的窄边框屏幕，英特尔8代酷睿处理器，以及8GB内存。不同的是，15英寸版本将采用GeForce MX250独显。

NoteBook 7系列（15英寸）

外部设备端口方面，Notebook 7标配有两个USB 3.0端口，一个USB-C端口，HDMI以及一个microSD卡槽。

13英寸和15英寸两个版本Notebook 7产品，售价为999.99美元起（约合6903元人民币），预计在7月26日正式登陆亚马逊商城。

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