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    小米成立新集团质量办公室 任命李涛为办公室主任

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：小米今天又有了新的组织架构调整和人事任命，原集团质量办公室与安全合规部进行了合并，成立新的集团质量办公室，任命李涛为新的集团质量办公室主任，向集团副总裁颜克胜汇报。

    小米任命李涛为集团质量办公室主任：下设五个部门

    在新成立的集团质量办公室下面再分设5个部门，分别为：质量运营部、产品质量部、用户体验部、服务质量部和安全合规部。

    质量运营部由集团质量办公室主任李涛兼任主管，负责协调监控公司质量运行状况，完善质量绩效、质量事故等管理机制。

    产品质量部任命姜喜明为主管，负责各硬件产品业务线的质量、 用户体验的推进、监督和考核工作;同时负责搭建集团“以用户为中心”的用户洞察体系，向李涛汇报。

    用户体验部任命王文林为主管，负责互联网相关部门的质量、用户体验的推进、监督和考核工作，向李涛汇报。

    服务质量部任命胡英帅为主管，负责集团服务品质改善，推动销售服务相关部门的品质提升、用户体验的工作，向李涛汇报。

    安全合规部任命张霄霄为主管，负责推动落实公司产品和商业安全合规要求，降低业务运营合规风险，向李涛汇报。

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