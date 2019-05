中国计算机学会宣布暂时中止与IEEE通信学会交流

中关村在线消息:针对IEEE通信学会今天的一系列行为,中国计算机学会(CCF)也在微信公众号上表达了自己的观点,发布《CCF关于IEEE通信学会不当行为的声明》一文。

在文中,中国计算机学会认为,IEEE旗下的通信学会(ComSoc)严重违背了作为一个国际性学术组织应遵循的开放、平等和非政治化的基本原则以及学术组织应遵循的基本准则,也背离了IEEE过去所倡导的价值观和使命。

就此,中国计算机学会宣布,从保护学者和学术共同体的角度出发,暂时中止与ComSoc的交流与合作。

以下为《CCF关于IEEE通信学会不当行为的声明》原文:

惊悉电子电气工程师学会(IEEE)旗下的通信学会(Communications Society,ComSoc)日前给该学会所属刊物的主编并通过主编向编委发出通知,要求禁止来自华为的员工参加审稿等学术评价活动。

IEEE曾被认为是一个开放的国际性学术组织,是一个信息技术领域从业者的学术共同体,会员来自世界各地,包括中国。但此次我们遗憾地看到,其旗下的通信学会(ComSoc)竟以当地法律为由限制其会员的活动,这严重违背了作为一个国际性学术组织应遵循的开放、平等和非政治化的基本原则以及学术组织应遵循的基本准则,也背离了IEEE过去所倡导的价值观和使命:促进技术创新和卓越,造福人类(foster technological innovation and excellence for the benefit of humanity),更不符合其标榜的愿景目标:IEEE在改善人类环境方面,因对技术和对专业人士的贡献而被广泛认可,它对于全球的学术共同体及任何一个角落的专业人士是必不可少的(IEEE will be essential to the global technical community and to technical professionals everywhere, and be universally recognized for the contributions of technology and of technical professionals in improving global conditions)。CCF对IEEE通信学会的这一行为深表遗憾,从保护学者和学术共同体的角度出发,将采取如下措施:

1.CCF暂时中止与ComSoc的交流与合作;

2.不建议CCF会员向任何ComSoc主办的会议和刊物投稿;

3.建议CCF会员不参加ComSoc主办的刊物和会议的审稿和其他学术评价活动。

CCF上述行动即刻生效。

