中关村在线消息：据新浪微博用户@天使数码说 爆料：“华为要逆天了，刚刚被撤销蓝牙组织会员，超级蓝牙就出来了，这才是真正的中国脊梁。据知名数码博主 长安数码君的消息，华为已经开发出基于hi1103芯片的X-BT（超级高速蓝牙），并且已搭载将于5.31上海发布的荣耀20系列。据悉，超级蓝牙X-BT具有ai智能算法，根据需要调度发射功率，达到最远130m的连接距离。”

对此，荣耀业务部副总裁（产品）@荣耀老熊回应：“这位博主消息很灵通哈，但是说的不全对。具体细节，我们31日发布会上见，惊喜不止一个”，华为荣耀业务部 总裁 @赵明-George也转发了这则微博消息，并表示：“一言不合就自研……31日晚上见”





微博用户@长安数码君曾在此前表示：“越封锁，越强大。荣耀20系列搭载荣耀自主研发超级蓝牙（X-BT）高性能蓝牙 ，适配Hi1103芯片，智能判别环境因素和蓝牙信号强度，按需调节手机发射功率，匹配蓝牙设备，如遇到阻碍蓝牙信号较弱时便增大手机发射功率，减少阻碍物的影响，在138m无障碍空间距离实现不卡顿连接。华为的技术更为先进，而且掌握了大量蓝牙和WiFi的技术专利，撤销华为会员资格其实对他们的发展也会有非常大的阻碍作用。

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