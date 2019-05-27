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    OPPO在欧洲推出Reno Z：售价190欧元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王景山   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：OPPO目前面向欧洲市场推出了Reno Z系列。其采用了10nm制程的高通骁龙710处理器以及4800万像素主摄，和Reno系列的最大不同是它采用6.4英寸的AMOLED水滴型刘海屏。

    OPPO在欧洲推出Reno Z：售价190欧元
    OPPO在欧洲推出Reno Z：售价190欧元

    外观方面，Reno Z仍延续Reno家族的标志性设计元素，包括渐变色的后盖与弧形边缘，还有OPPO Logo的装饰线条。该机尺寸为157.3×74.9×9.1mm，重186g，提供深绿（Ocean Green）或亮黑（Jet Black）两种配色。

    据了解，Reno Z采用的高通骁龙710处理器，配备6GB+128GB储存组合（支持 microSD 扩展），运行基于Android 9.0 Pie定制的ColorOS 6.0移动操作系统。

    拍照方面，Reno Z前置单摄为3200万像素，后置采用竖向双摄，包括4800万像素主摄（索尼IMX586），500万像素的深度感知传感器。

    另外，该机采用屏下指纹识别，配备3950mAh电池，支持20W VOOC 3.0闪充。支持4G VoTEL、Wi-Fi、蓝牙、GPS、NFC，采用USB TypeC接口 。

    消息称，OPPO Reno Z 的售价为190欧元，约合15000印度卢比/214美元/1466人民币。

    （文中图片来自91Mobiles）

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