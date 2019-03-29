马云：我数学不好 但是我敬畏

中关村在线消息：3月29日，阿里巴巴全球数学竞赛颁奖典礼今日在杭州召开，阿里巴巴董事局主席马云在做分享时表示，“我对数学懂得不多，但是我非常地敬畏数学”。



阿里巴巴董事局主席马云

马云认为当今社会看待数学分两种极端

马云指出，一种是认为数学很重要，可以解决所有问题，“数学好的人确实很聪明，但是光聪明是不够的，还需要有智慧。数学本身就是一种智慧”。另一种是认为数学无用。“但我相信，无用才是最大的有用，数学和哲学一样，是基础学科。人类的进步一定需要数学为基础，很多东西不能从表面上看是否有用”。

不过在马云看来，对数学应该是充满敬畏。阿里巴巴所举办的数学题目，他（马云）曾看过题目，“几乎没有一道能看懂。我对数学懂得不多，但是我非常地敬畏数学”，马云说。

“如果更多的人对数学感兴趣，我相信社会和人类就会有更大进步。我们的钱就应该投入到人类进步上去，特别是基础学科，我们希望：有所作为”，马云总结道。

去年教师节，马云发布公开信宣布了阿里巴巴传承计划，称:“一年后的阿里巴巴20周年之际，即2019年9月10日，他将不再担任集团董事局主席，届时由现任集团CEO张勇接任”。

在今年9月10日之后，马云将会长期投入到教育、脱贫、环保、公益等这些事业中去。马云在信中表示，除了继续担任阿里巴巴合伙人和为合伙人组织机制做努力和贡献外，将回归教育，做我热爱的事情会让我无比兴奋和幸福。

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