雷军：好玩有趣是宗旨 小米挣钱就像收小费

中关村在线消息：3月29日，小米创始人雷军在博鳌亚洲论坛2019年会期间爆出很多金句，刷爆各种圈。雷军在接受央视财经专访时还表示，“小米只挣一点点钱，就像收小费一样”。



雷军：好玩有趣是宗旨

雷军表示，小米的宗旨是要有一颗玩者之心，把东西做得有趣好玩，和消费者交朋友。在小米文化里，永远相信“美好的事情即将发生”我们特别强调这个东西有趣好玩。

当被记者问到“好玩和有趣能挣到钱吗”时，雷军笑着说：“为用户提供有价值的东西是一定能挣到钱的，而且我们的目标是挣一两点，小米只挣一点点钱，就像收小费一样。所以早期我们把小米的生意模式形容为小费模式，就是让消费者明明白白消费，消费者觉得满意了，付我们一点点小费，这就是我们把整个行业全部弄透了”

小米“挣小钱”也体现在了小米的财报之中。2018年全年，小米集团营收1749.15亿元人民币，同比增长52.6%。但是相比之下，小米集团的净利润仅为85.5亿元。雷军财报发布之后公开信中表示，“在2018年小⽶硬件综合税后净利率为正，小于1%”。

雷军博鳌亚洲论坛期间金句整理：

小米何时在国内发5G手机 雷军：要问中移动

小米创始人雷军在出席“5G：物联网的成就者”分论坛并作分享时表示，小米肯定要成为中国第一批5G手机提供者。不过手机何时上市还要问中国移动。

雷军：小米会在5G时代获得长远发展

雷军表示，非常看好5G在IOT方面的应用，小米把AIoT和手机摆到同样重要的位置。通过5G+AIoT，小米会在5G时代获得长远发展。

雷军：库克学习了小米创办之初的模式

雷军表示，从创办的第一天开始，就是用互联网模式来做手机。2018的财报也提到，手机硬件的净利润率低于1%。虽然利润率这么低硬件+软件+互联网服务，小米也获得了很好的利润。而前几天库克也发布了他们的软件，这个模式和我们创办之初是一模一样的。

（文中图片来自互联网）

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