中关村在线消息：北京时间3月28日，近日华为P30系列盲价版上架天猫商城之后，立即破了此前华为P20系列的预售记录，并且在上线首日就补货了10次之多。就在最近，一些渠道商爆料，华为P30的起售价将为3988元。



华为P30系列国行版售价流出：或为3988元起

这名渠道商表示，P30国行定价或为3988元（8+64GB）、4488元（8+128GB）及4988元（8+256GB），相比P20各版本上涨200-300元。P30 Pro方面，国行定价或为：5588元（8+128GB）、6288元（8+256GB）以及6988元（8+512GB）。由于没有64GB版本，128GB版本相比P20 Pro近上涨100元，256GB未上涨，并新增512GB版本。

4月11日的时候，华为即将在上海举办P30国行发布会。这次公布的P30国行版，最大的吸引力就是全系手机采用8G内存。据了解，华为商城的华为P30系列国行版全系标配8GB内存，6GB版本的P30系列并没有在华为中国官网出现。不过，华为商城中并未提及华为P30系列的售价。

华为P30配备了前置3200万像素镜头，后置徕卡三摄——4000万像素超感光徕卡镜头+800万像素变焦镜头+1600万像素广角镜头，支持5倍混合变焦和最大30倍数码变焦。

华为P30 Pro 则搭载4000万像素超感光摄像头、2000万像素超广角摄像头、800万像素潜望式长焦摄像头及华为ToF摄像头。同时还支持AIS智慧防抖，防抖性能全面提升，手持即可完成多种慢速快门拍摄。3200万像素前置摄像头配合AI HDR+，无论拍人还是自拍，面部光线和背景都真实和自然。

性能方面，华为P30系列搭载了麒麟980处理器——这个处理器是全球首次采用7nm制程工艺的移动手机SoC芯片，拥有69亿个晶体管，可以来更加强劲的性能。麒麟980处理器集成了Mali-G76 GPU，再结合华为独家的GPU Turbo，带来了畅快的游戏体验。

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