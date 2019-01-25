支付宝集五福攻略来了！这2福你必须扫

一年一度的「支付宝集五福」活动又开始了！今年有5亿元等着我们瓜分，2月4日22:18准时开奖。对于支付宝集五福大家应该都不陌生了，集齐5张不同福字的卡牌就可以瓜分奖金，与往年不同的是今年还有一张花花卡可以帮你换花呗。







除了用手机扫福字，我们还有其他3种方式来获得福卡，分别是：蚂蚁森林/答答星球/蚂蚁庄园。这4种方法一起用的话可以大幅缩短我们集齐五福的时间，不得不说支付宝这波内部联动也是玩的66的。





值得一提的是，除了每天扫普通福字能得福卡，扫描2种特殊的福大家还能额外获得福卡——「中国移动福」和「可口可乐福」。扫描图片给大家放在下面。



左：移动 右：可口可乐

这张就是笔者扫可口可乐福出的富强福。

而前面我们提到的「花花卡」是今年新加入的玩法，在所有可以集福卡的地方都有可能获得它，而它的功能就是帮你还花呗，简单暴力：最高48888元，一共2019份，2月4日21:20开奖。



不过大家最关心的一定还是「敬业福」，毕竟它才是影响我们集齐时间的关键。今年也是一样没什么好办法，拼命扫就完了（捂脸）。不知道大家今天都攒了几张，有没有人已经手握「敬业福」了呢？不妨留言让大家吸吸福气。



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