NVIDIA GTX 1660系列曝光：千元价位

之前消息不断的NVIDIA GTX 1160和1660 Ti的显卡多次被曝光。还有最新消息称，NVIDIA准备了GeForce GTX 1660和GTX 1660 Ti两款显卡。





关于这两款显卡的规格方面，GTX 1660基于TU116-300核心，核心频率1530 MHz/1785 MHz，显存频率4000MHz，显存容量6GB GDDR5，位宽192bit，线路板PG165。

而GTX 1660 Ti，基于TU116-400核心，频率1500 MHz/1700MHz，显存容量6GB GDDR6，显存频率6000 MHz，位宽192bit，线路板PG161。

据了解，虽然RTX 2060和GTX 1660系列的核心一致，但因其砍掉了RT Core和Tensor核心，所以怕是得和光线追踪、DLSS深度学习抗锯齿说再见了。





还有一些难以确认的消息称GTX 1660 Ti单精度浮点为5.44 TFLOPs ，GTX 1660为4.57 TFLOPs，相较RTX 2060的6.45 TFLOPs分别削弱了16%和29%。考虑到RTX 2060相较于GTX 1060 60%的游戏性能增幅，因此即便是GTX 1660 6GB，也能超出后者10~15%左右。

最后到了售价方面，GTX 1660 Ti可能会在279美元左右，如果有GTX 1660 3GB的话，可能会是1500元。

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