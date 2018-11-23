复产iPhone X？苹果新机今年真的卖不动

iPhone今年的销量并不是太好，今年发布的三款新机iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR除了更贵之外，并没有明显吸引人购买的亮点。iPhone XS Max的售价已经过万元，而所谓的廉价版iPhone XR销量也不佳，可能是为了消化大量的OLED屏幕，苹果开始决定复产iPhone X，这在iPhone历史上还是绝无仅有的。



三款iPhone

据外媒报道，苹果最早和三星签署了一份合约，采购了大量的OLED屏幕，但是今年的新款iPhone销量并不好，仅靠两款OLED屏幕的iPhone无法消化大量的OLED屏幕，苹果只好重新把已经停产的iPhone X恢复生产消化OLED屏幕。



销量不佳

不仅iPhone XS系列销量不佳，所谓的廉价版手机iPhone XR销量也不好，据外媒报道，日本运营商得到iPhone XR即将降价的消息，具体降价幅度未知，如果日本地区的iPhone XR会降价，最近考虑购买手机的用户可以关注近期新闻。



iPhone XR





最近苹果的股价也跌了20%左右，已经脱离了万亿市值，对于今年发布的三款iPhone，你还会考虑购买吗？



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