等了58天，微信终于适配苹果Max了！

iPhone XS Max发布之后，许多软件都没来得及适配Max的分辨率，小众软件不适配还好，但是微信竟然也一直没有适配iPhone XS Max，直到iPhone XS Max发布过后的第58天，微信终于更新适配iPhone XS Max了！



iPhone XS Max



微信更新

之前在iPhone XS Max使用微信页面只是简单的拉伸放大，没能利用上iPhone XS Max的大屏优势显示更多的内容，更新过后，微信缩小了导航栏与顶部的宽度，并且中间的对话框也略微缩窄，同时取消了顶部的搜索栏，未适配Max的时候微信最多能显示9个对话框，适配过后可以显示多大11个对话框。



左边未适配，右边适配

除了iPhone XS Max遇到软件未适配的问题，新发布的iPad Pro也遇到了相同的问题，比如许多播放器显示界面大小和之前的iPad一样，许多软件都未能适配全面屏iPad，虽然屏幕增大的许多，但是第三方软件适配速度非常慢。



iPad Pro

如果不着急买手机或者平板的话，其实没必要第一时间入手新款iPhone，等过一段时间价格降低，同时软件适配之后再入手可能更好。你一般会第一时间入手新款电子产品吗？

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