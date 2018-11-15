瞬间爆炸！iPhone X升级系统突然自燃

最担心的事还是发生了。国外一位iPhone X 用户在更新系统的时候，手机自燃了...



图片来源：https://twitter.com/

iPhone 向来在更新 APP、更新系统时会变得非常烫，不过好在更新结束后温度可以迅速下降。但这位老兄没能等到更新结束，就看到 iPhone X 冒起了烟。据该网友描述，自己的 iPhone 是在更新 iOS 12.1 时自燃并彻底损毁的，更新时手机处于充电状态。

看到这里可能有人会说，他一定是用了廉价第三方充电器！然而，这位老兄是 24K 纯果粉，他的充电线、充电头、数据线全部是苹果原装的，iPhone X 也只用了 10 个月。



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他在事发后在社交平台 @ 了苹果官方，官方没有给出原因且回应到：“这确实是一件出乎意料的事情，希望你 DM（Direct Message）us（直接联系我们）。我们给你看看到底怎么回事。”



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笔者的 iPhone 在更新时也一样会发烫，不知道各位小伙伴有没有相同的经历？虽然笔者的手机没热到自燃但鉴于此事的发生，建议大家在给 iPhone 升级时多个心眼，尽量别充电或放在床/枕头等易燃物上。

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