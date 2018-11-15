人人还能活着的秘密——二手车业务

“人人网”终究还是被卖了。昨日人人公司发布公告称，人人网相关的社交网络业务将会出售给多牛互动传媒，交易为2000万美元+4000万美元股票。其主要资产包括人人网，人人直播，以及相关的一揽子业务。

未来人人的业务重点将会集中到境内的二手车业务和以在美国运营的Trucker Path业务和SaaS业务为代表的境外业务。其中的二手车业务是人人自2014年之后支撑他活下去的主要业务。

其实当微信等新生代移动即时通信APP崛起之后，人人变陷入了危机，同时人人也是经过多次内部自救，最终都没有成功。但一次类似无心插柳的举动，却最终让人人找到了活下去的方向——二手车。

看多了人人网是怎样一步步抛弃社交，现在该了解下人人旗下的二手车业务了。记住了人人二手车可不是黄渤代言的“人人车”。



（图片来自https://baijiahao.baidu.com/s?id=1617103890366275119&wfr=spider&for=pc）

从人人二手车到开心汽车

人人网的二手车业务最先被曝光，是因为一则在2017年的新闻。当时讲的是“人人从上季度开始运营的二手车销售业务，净营收达到了4230万美元——这项成绩由人人公司旗下从事汽车交易的子公司的二手车销售业务所得，该业务贡献了公司营业收入的68%”。

当时很多人都震惊了。因为在往常的印象中人人还是个社交网站，怎么转眼就成了二手车商？！心目形象也从两米八高跌到了谷底。

直到查阅后才知道，作为人人复兴计划一部分，其早在2015年1月就得到了车易拍 20%的股权投资，布局B2B二手车电商行业。只不过当时人人还上马了直播业务，所以二手车业务没有受到重视。直到2016年之后直播风潮迅速被短视频盖过之后，人人注意力才又转移到了二手车业务上。

跟二手车业务同时开展的还有互联网金融服务。不过早前人人的金融业务还是面向校园展开“人人分期”但是为了分担风险。这里人人顺势又将互谅网金融业务延伸到二手车领域。2016年，人人网就作为中介方，切入了二手车金融交易，为二手车商提供资金，再将他们对个人的贷款打包证券化，转卖给银行等机构。

不过此时，人人网的二手车业务依旧是处在试水阶段。进入2017年后，也就是直播风口过去之后，人人网才又开始对二手车着重发展。2017年2月27日正式注册了“上海捷盈汽车销售有限公司”，注册资本5000万人民币，从事“汽车、汽车零部件、汽车饰品、机电设备的销售、二手车经销、二手车服务、汽车租赁”等经营项目。

到了2017年4月，人人网与平安银行达成战略合作伙伴，通过后者提供的专属优惠政策和定制金融产品，将二手车金融业务扩展至C端。合作达成后，人人网可面向全国的二手车商，提供低利率、方式灵活的消费端汽车金融服务。

从2017年6月起，捷盈汽车共投资了13家汽车销售公司，分别位于沈阳、大连、山东、武汉等不同地区。这时间起人人网的二手车销售团队已开始在全国布局。也就有了二手车业务收入逐渐成了人人网主要收入来源。

2017年12月，捷盈汽车正式启用了kaixin.com网址。这其实在很大程度上就是为了跟人人车相区别。

2018年4月3日，人人网旗下人人汽车业务正式更名为开心汽车，全新域名kaixin.com正式上线。

到这里，人人网二手车可以说是走上了正轨。再加上2017年12月，人人集团还收购美国货运社交平台Trucker Path。也就说人人网是要将自己的二手车业务打造一个具有收购、评估和再销售业务的汽车电商平台，通过论坛又形成了自己的生态闭环。

根据人人网发布截至2018年6月30日的二季度未经审计财务业绩也可以看到，人人二手车业务迅猛发展。据悉截止今年二季度人人总营收达1.350亿美元，同比增长582%;二手车零售业务销售收入为1.227亿美元。这项业务是2017年二季度才开始的一项新业务，但一年后该业务占总营收的比重已达90.9%。

从这里上讲，人人已经从一加社交媒体网络公司全面转型为一家二手车网络电商平台公司。

人人为什么看中二手车这个市场

首先是这个市场很大且电商和金融渗透率很低。市场容量方面，统计显示2017年，全国1068家二手车交易市场累计交易量1240.09万辆，同比增长19.33%，交易金额达8092.72亿元，同比增长高达34%。预计到2018年二手车的交易规模有望达到1500万辆。

电商渗透率方面，根据市场机构罗兰贝格的数据，二手车电商的渗透率相比较整体销量而言仍不足。在个人消费者卖给经纪商/黄牛的二手车中，约25%利用了C2B电商平台达成交易；在B端之间的流转(经纪商/黄牛和4S店之间)，B2B拍卖平台的渗透率达到50%；在B2C环节，电商的渗透率同样超过50%。

金融渗透率方面，公开数据显示，相比于新车金融36%以上的渗透率，中国的二手车金融的渗透率仅为8%左右。

以上数据就意味着，二手车市场十一亟待互联网升级产业。再加上金融等渗透率低，这就意味着可以攫取的利润将会很大。对于人人来讲，这种挣快钱买卖简直是不干白不干。

加上现在政府已经明确提出“全面取消二手车限迁”政策，这将进一步为二手车行业松绑，未来一个时期二手车市场将会进入全面爆发期。人人进入这个行业对于本身股价以及未来融资都有很好的带动作用。

可以说，人人经过多方努力之后，总算是找到了正确方向，从此走向康庄大道。

只不过，这并不人人当家人陈一舟的最终目标。因为在今年11月，人人已经跟中民七星（投资基金）董事会达成协议，中民七星将收购100%开心汽车集团已发行流通股份，该交易估值约为4.54亿美元。人人公司将把其持有的开心汽车股权100%出售给中民七星，换取约2830万股中民七星股份。

也就说，针对二手车业务，人人也做了甩手掌柜。看来善于玩金融的陈一舟，对于人人未来的定位绝非是二手车电商这样简单，而是打造成一个更为赚钱的“金融资产控股公司”。

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