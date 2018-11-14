神策数据推出Android全埋点技术白皮书

随着大数据行业的快速发展，越来越多的人们意识到——数据基础夯实与否，取决于数据的采集方式。本站获悉，目前国内大数据埋点方式多样，按照埋点位置不同，可以分为前端(客户端)埋点与后端(服务器端)埋点。其中全埋点是目前较为流行的前端埋点方式之一。

当下全埋点采用“全部采集，按需选取”的形式，对页面中所有交互元素的用户行为进行采集，通过界面配置来决定哪些数据需要进行分析，甚至被誉为“最全、最便捷、界面友好、技术门槛低”的数据采集方式。





然而，国内市场在Android全埋点实现方面却存在显著问题：

1.可参考性资料较少，且部分以理论内容为主，难以理解和实践;

2.行业中相关学术资料较为分散，系统性指导意义几乎为零;

3.少有开源代码，并人为赋予神秘感，导致技术壁垒难以逾越。

基于目前市场上存在的诸多问题，神策数据用户行为洞察研究院推出白皮书《Android全埋点技术白皮书》，系统分析Android全埋点，填补行业空白。

1.运用7种解决办法毫无保留地分析了Android全埋点如何实现，特别是控件点击事件的自动采集;

2.提供完整项目源码，全面打破技术壁垒;

3.提供完整性实现方法，基本涵盖市面上所有分析角度与内容;

4.揭开SDK的神秘面纱，促进大数据技术研发领域发展;

5.为从业者提供可研究和学习的指导方向与实操体系。

另外，神策数据《Android全埋点技术白皮书》通过原理概述、实现步骤、缺点、知识点等环节，全面分析Android全埋点实现方法，逻辑清晰，内容易懂，适合开发工程师、技术经理、技术总监等行业角色，也是大数据时代为数不多的系统性行业指南。

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