自四月份微信封禁了短视频分享以来，外界就一直在对他们口诛笔伐。大多数人都认为腾讯此举是与今日头条竞争的结果，腾讯给出的理由是政策原因，并发布了史上最严格禁令。不过，就在最近腾讯似乎终于说了实话。



腾讯终于承认了 是他们让抖音变成流量入口（图片来自于www.pencilnews.cn）

本周召开的2018腾讯全球合作伙伴大会上，腾讯公司副总裁、短视频项目的负责人林松涛在回答抖音为什么还不能分享到朋友圈的时候表示，这种做法既有政策法规的原因，也要看微信的规则。不过他并未对具体政策法规、微信规则做出明确解释。

相关部门对于短视频行业的监管越来越严格并非虚言，但分享至社交平台并没有出现在监管措施之中。在微信团队定下封杀短视频分享之初，人们就曾经猜测腾讯是为了限制竞争对手抖音的“疯长”。直到今天，林松涛的表态终于验证了人们的这一猜测。

令大多数人意想不到的是，林松涛在谈到短视频市场现状的时候，更是语出惊人；“短视频市场还在爆发前夜，而不是发展后期，现在市面上的短视频产品并不代表短视频的未来。”显然，这话是冲着短视频领域的王者抖音去的。

林松涛这番话还有个更大的背景，那就是腾讯推出了又一款原创短视频平台“yoo视频”。此前，他们已经推出了微视、有视频、下饭视频、速看视频、时光小视频和时光小视频。当然结局我们也清楚，并没有一款软件可以与抖音匹敌。



腾讯终于承认了 是他们让抖音变成流量入口（图片来自于www.vyg.net）

事实上，短视频行业的爆发是在今年春节前后。也正是在今年，短视频成为大多数人消磨生活的方式之一。短视频上扬的趋势腾讯并非看不到，也是为什么腾讯选择孵化如此之多的短视频产品，制作工具音兔同样是腾讯布局的一部分。

腾讯方面承认限制抖音的时机也值得玩味。微信作为当下中国最重要的流量入口，选择屏蔽所有的短视频分享就是希望今日头条系短视频软件能够少一个流量入口。然而事与愿违，抖音成了现象级的软件，自己就成为了流量入口，自然不需要微信帮助他们来推广。

抖音成为流量入口也是有证据来佐证的。今年7月份的时候，抖音推出了热搜功能。原本抖音并不需要类似的功能，发现页面中会直接显示当下的热门话题，同时首屏的推荐也会推送用户感兴趣的内容。然而对于大多数产品来说，用户增加之后势必搜索的内容会更加繁杂。抖音这样的软件，推出热搜也就意味着，他们终于成为了所谓的“流量入口”。



腾讯终于承认了 是他们让抖音变成流量入口（图片来自于www,ifeng.com）

林松涛有关“短视频还在爆发前夜”的言论就更加有意思了。短视频行业早已经从蓝海变成了红海，市面上有竞争力的公司更是层出不穷。现如今没有做短视频的科技巨头都不好意思出门，爆发前夜这样的论调显然是站不住脚的。这背后隐藏的含义只有一点，那就是腾讯在敲打今日头条：“我才能代表短视频的未来。”

腾讯和今日头条在短视频领域的这场战争还在继续，我们无法判断今日头条是否还能保持现在的碾压之势，腾讯有将他们斩落马下的实力，也有着同等数量的自信心。毕竟林松涛说出了实话，这也是一种底气。

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