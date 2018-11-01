“Yes，AI Do”2018百度世界大会直播

2018年百度世界大会以“Yes, AI Do”为主题，于2018年11月1日在北京中国大饭店举行。本届百度世界大会，将全方位向公众展示人工智能技术应用，及创新产品发布。

届时，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏；百度总裁张亚勤；百度副总裁、智能驾驶事业群组总经理李震宇；百度智能生活事业群组总经理景鲲；以及百度副总裁、百度App&信息流业务体系总负责人沈抖都将会发表主题演讲。

全面阐述，从蒸汽机的发明到电的应用，从信息化革命到人工智能浪潮，科技进步改变了生活方式，以技术初心驱动，AI正在创造更美好的未来。

14:24 2018-10-29 2018年百度世界大会以“Yes, AI Do”为主题，于2018年11月1日在北京中国大饭店举行。本届百度世界大会，将全方位向公众展示人工智能技术应用，及创新产品发布。

14:34 2018-10-29 大会将由主论坛和分论坛组成。其中主论坛将在11月1日，上午10点开始，中午12点10分结束；下午则是分论坛时间。

14:34 2018-10-29 届时，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏；百度总裁张亚勤；百度副总裁、智能驾驶事业群组总经理李震宇；百度智能生活事业群组总经理景鲲；以及百度副总裁、百度App&信息流业务体系总负责人沈抖都将会发表主题演讲。

13:15 2018-11-01 2018百度世界大会下午（主论坛）即将开始。先来看看场外。。。。。。



13:15 2018-11-01 百度Apollo计划全系车型也来到现场

13:23 2018-11-01 主持人已经就绪，会场人山人海。下午演讲嘉宾有李彦宏、张亚勤、李震宇、景鲲、沈抖等众多大佬。另外还有一位神秘嘉宾也会来到现场，期待期待......

13:35 2018-11-01 李彦宏登场。小度机器人，负责本次大会的报幕工作。李彦宏开始介绍小度机器人的新功能



13:41 2018-11-01 李彦宏表示，现在小度可以实现无障碍无障碍，“从对答如流，到从一句到一万句”。整个沟通过程不需要反复喊“小度小度”他也听得懂。看似平常，却是一种自然的对话模式，跟日常人与人之间的对话非常相似，这样的对话效果背后则是百度庞大的人工智能体系。智能音箱从今以后会变得对答如流。

13:42 2018-11-01 李彦宏表示，百度已经跟海淀公园合作，正式推出“AI公园”。

13:46 2018-11-01 李彦宏表示，L4级别乘用车量产即将到来，而即将发布的这款L4级别乘用车将会来自一汽。

13:47 2018-11-01 一汽董事长徐留平上台，即将跟百度李彦宏，一汽发布L4级别的乘用车。

13:51 2018-11-01 一汽徐留平表示，明年将会小批量生产L4级别乘用车，到了2020年将会大批量生产L4级别乘用车。

13:57 2018-11-01 李彦宏：无人乘用车时代即将到来。智能交通前景广阔，大有可为。但是光有智能的车是不够的，还需要有智能的路。在很多大城市，交通问题正带来巨大经济损失。据公开资料显示，纽约市每年因交通问题带来的损失折合人民币约2200亿。用同样的方法测算，北京市每年因交通问题造成的损失也高达1500亿人民币。当前，国家在交通方面的投入每年超过10500亿人民币，而智能交通方面的投资却只有240亿，仅占2%。城市物理空间有限，不可能无限建设交通设施。未来交通问题的解决要靠软件升级。智能交通前景广阔，大有可为。

13:58 2018-11-01 李彦宏说，做智能交通不能用互联网思维，互联网思维是落后思维，而应该用AI思维。这才是真正的智能交通和智能城市。

14:02 2018-11-01 李彦宏举例说，如果用AI调整红绿灯，可以减少30%-40%的等待时间。

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