除了iPad 今晚苹果发布会可能还有这些

【中关村在线新闻资讯】10月30日消息，苹果新品发布会即将在今日晚上十点开始，举办地为有110 年历史的布鲁克林音乐学院歌剧院。目前，该剧院的外墙被漆上了苹果的彩绘，发布会已经进入了倒计时阶段。

苹果对于此次发布并没有透露很多信息，但是从他发布会邀请函上设计的370个logo，可以看出苹果对于此次发布会相当重视。

综合早前已经知道消息，现在就让我们就来大胆的预测一下，今晚苹果发布会上即将亮相的新产品。



苹果发布会现场（图片来自https://baijiahao.baidu.com/s?id=1615730102875928343&wfr=spider&for=pc）

iPad平板电脑全线更新

根据早前消息，苹果此次发布会上将会发布新版iPad，其中iPad Pro会有较大的更新。如新版的iPad Pro将会采用全面屏设计(无刘海)，支持Face ID(横竖两种方向解锁)。

除此之外，其他iPad产品将会搭载全新A12芯片的变种“A12X”，性能将会更上一层楼。另外还有消息称，新版iPad Pro上更换接口将从Lightning改为专门的USB Type-C接口，可将4K HDR视频输出到外部显示器。



iPad平板电脑全线更新（图片来自https://baijiahao.baidu.com/s?id=1615730102875928343&wfr=spider&for=pc）

新版iPad Pro将会有10.5英寸和12.9英寸两个版本，其规格分别为247.64 x 178.52mm和280.66×215mm。这都要比现在两个版本的iPad Pro体积要小。机身厚度方面，10.5英寸版本厚度将会变成5.86mm，因为机身太薄，所以将取消3.5mm耳机接口。

Mac mini以及MacBook或将更新

苹果今年的WWDC并没有更新MacBook、MacBook Pro、以及iMac等产品线，仅仅是是在会后苹果在官网悄悄上线了8代处理器版本的MacBook Pro。



MacBook或将更新（图片来自https://baijiahao.baidu.com/s?id=1615730102875928343&wfr=spider&for=pchttps://baijiahao.baidu.com/s?id=1615730102875928343&wfr=spider&for=pc）

现在来自欧亚经济委员会的监管文件明确显示，苹果已经提交了4台Mac电脑，这四款全新的Mac电脑中，有3台是台式机电脑，另一台是笔记本电脑。这三款产品或许分别为21英寸的iMac 、37英寸的iMac和Mac mini。

除了iMac例行升级之外，很多分析师认为苹果会针对教育市场推出一款“廉价版MacBook Air”，MacBook Air已经有4年没有更新了，且2018年正值MacBook Air诞生十周年，除非苹果砍掉MacBook Air的产品线。

耳机和无线充电板或将亮相

今年苹果在九月份的发布会上并没有如人所愿，发布AirPods耳机以及AirPower 。想必苹果把这些产品会留在十月份的发布会上推出。

按照之前的传闻，新的AirPods无线充电盒不仅可以通过 AirPower充电，而且苹果还更加开放，使其支持一系列Qi标准无线充电设备为其充电。

至于AirPower，则是专为苹果产品(iPhone 8、X、XS系列和Apple Watch Series 3、4 以及装入AirPods的新无线充电盒充电)提供无线充电功能的充电垫，可以同时对多款款设备进行无线充电。

Apple Pencil 2可能支持像AirPods一样的连接方式，不用插到iPad上就可以连接使用。

好了，剧透就到这里！想了解更多请关注：今晚十点中关村在线苹果发布会视频直播

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：除了iPad 今晚苹果发布会可能还有这些http://news.zol.com.cn/702/7020236.html