有人曾经说过，美国的科技公司起起伏伏，今天可能做出了一个惊天地泣鬼神的决策，明天就有可能失手。然而，有一家公司似乎成为了时间穿越者，每一次决策都能找准行业下一步发展的大方向。这家公司，就是IBM。IBM上周戴上了小“红帽”，但行业这次却没有站在他们一边。



从不失手的IBM 戴上“红帽”惹了一身腥（图片来自于www.sohu.com）

美国时间10月28日的时候，IBM官宣以340亿美元的价格收购开源操作系统Linux的发行商红帽。这次收购也成为了IBM历史上最大规模的收购。不过，资本市场对这次交易并不买账。虽然红帽的股价应声而涨，但IBM在周一收盘时报119.64美元，跌幅为4.13%，市值也缩水至1092亿美元。

一些分析人士认为，之所以交易的双方股价波动出现不同的情况，主要是因为市场对于IBM和红帽的预期各不相同。红帽公司在被收购之后，获得了大量的资金。他们可以使用这笔资金进行转型。反观IBM，转型无力的同时只能依靠收购来解决现实问题，无疑令人非常遗憾。

事实上，IBM的2018关键词就是转型，但是效果却不尽如人意。从2017年开始，IBM着力发展的业务就是技术服务及云平台业务。不过，IBM的云计算市场份额却依旧无法与其他竞争对手所抗衡。

10月中旬时，IBM曾发布了第三季度财报。第三季度IBM营收187.56亿美元，远远低于市场预期的190.4亿美元，与去年同期相比下滑2%；净利润为26.9亿美元，与去年同期相比下滑1%。同样的情况第二季度也出现了，当时一些分析人士就给IBM敲响了警钟。

IBM的沃特森人工智能系统完成度是整个行业所公认的，但是从价格上来看十分昂贵，这也注定了他没有办法与其他厂商的人工智能系统进行竞争。也正是因为高昂的价格，这套投入了大量研发费用的人工智能系统无法给股东带来更大的收益。



从不失手的IBM 戴上“红帽”惹了一身腥（图片来自于www.ifeng.com）

收购红帽，显然可以直接获得大量的市场份额，也是最一劳永逸的办法。可惜的是，这样斥巨资购买公司的做法也是在向其他竞争对手示弱：我们没有扭转云服务发展的办法，只能收购行业巨头来解决当下的困境。

此次收购，IBM另外一个被整个行业诟病的就是收购溢价。根据美股价格来估算，上周五红帽的收盘价为116.68美元，最终IBM的收购价为每股190美元，溢价了63%。在IBM首席执行官罗睿兰看来，这一价格其实是合理的。她认为，红帽是一家“高增长”和“高利润”的伟大公司，Linux也是首屈一指的平台。IBM能够成功收购这样的一家公司，溢价是很正常的事情。可惜，股东们并不这样认为，IBM的麻烦还远没有过去。



从不失手的IBM 戴上“红帽”惹了一身腥（图片来自于www.apsaracollective.com）

每一次时代大潮到来之前，IBM都能做出精准的判断。人工智能和云计算势必成为未来科学技术进化的重点，因此IBM收购红帽本无可厚非。然而，如何提振业务和发展技术IBM似乎并没有思考清楚。毕竟，押宝方向出现了偏差，最终还是会满盘皆输。

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