随着技术的不断进步，显示行业越来越受到了整个科技产业的重视。无论是柔性屏还是未来的8K屏幕，都要依靠技术的创新和变革。恰逢北京2018国际显示产业高峰论坛，中关村在线受邀采访了四位显示行业的领军人物，他们也分享了诸多有关显示行业技术与创新的未来。

李相圭：竞争是推动创新的重要动力

李相圭博士是默克集团全球液晶产品开发的负责人，他提到默克作为老牌显示材料配套厂商，先后研发了UB-FFS，SA-VA等液晶材料、Siloxane以及OLED等显示材料。



显示行业的未来 还是要靠技术和创新

李博士认为，默克公司在过去数十年间一直在面临各种企业的竞争，之所以能够一直拥有着领先的优势，正是因为默克保持了创新。除了提升自身之外，默克也致力于帮助合作伙伴共同开发、共同创新。上世纪九十年代，默克公司就已经开始与合作伙伴研发TFT技术，此后IPS和VA等技术也引领了整个显示市场的发展。因此，竞争对于默克来说，是推动创新的一种动力。

创新能够带来营收的增长，这种情况发生在默克公司的身上是显而易见的。李博士提到，默克公司的创新不仅仅局限于液晶材料本身，更多的会去考虑以人为本，尤其是帮助客户增加了产品的附加价值。SAVA技术、液晶窗户和液晶天线正是比较好的例证。默克的整个在研产品线中有很多这样的项目，李博士也相信未来十年将会得到进一步的推陈出新。

Chris Dorman:激光工艺的进步与显示行业的创新密不可分

Chris Dorman博士是相干公司副总裁兼总经理，致力于激光技术的研发。在他看来，柔性屏幕是显示产业的未来。技术是在不断更新的，可折叠和可绕曲屏幕是很多企业都在关注的技术。产品的创新对于激光工业会更加友好。屏幕形状的变化与激光工艺有着密不可分的关系，异形切割将会更多的运用到下一代的显示设备中。因此，激光工艺的发展与屏幕样式的创新是紧密相关的。



显示行业的未来 还是要靠技术和创新

Dorman博士还提到了国产厂商的追赶，他表示目前大部分OLED屏幕的投资均来自于国内，相干与这些公司均有一定的合作。Dorman博士对于OLED非常有信心，并将会成为未来十年非常成功的一种显示技术。中国政府对于OLED厂商的发展是有一定的政策扶植，因此国产厂商正在成为引领OLED技术创新的重要力量，这也是为什么相干会越来越多的与国内厂商实现合作。在当下，OLED产品创新的速度非常迅猛，只有与面板厂商紧密合作才能追赶上创新的速度。

在采访中，Dorman博士也提到了LCD屏幕的发展。虽然OLED屏幕开始逐渐的成为市场上的主流，但LCD屏幕依旧具有它的生命力。Dorman博士认为不同的显示形态依旧会共存一段时间。对于大部分生产厂商来说，OLED的量产还是一个没有解决的难题，并没有实现有效的产能释放。同时，LCD的价格相对OLED有着比较大的优势，因此短期时间内LCD还会占据不少的市场份额。

张弥：人工智能和5G加入之后，显示市场将催生新需求

张弥先生是欣奕华科技集团总经理兼人工智能事业群CEO，参与了国内第一条五代液晶生产线的建设，后又主导开发了全球首款拥有300ppi高分辨率的广视角10.1英寸平板显示器。



显示行业的未来 还是要靠技术和创新

作为一家创新型公司，张弥认为进入显示行业会遇到很多困难。首先，进入市场的切入点非常重要。设计出的产品应该要解决消费者的问题并找准市场的痛点。新技术的落地化其实非常的缓慢，市场上也会出现一些替代方案，如果没有抓住正确的切入点就很可能导致项目的失败。另一方面，许多人眼中国产就意味着低价，事实上在同等技术性能条件下，因为起步晚，国内厂商在进行研发的过程中付出的资金和人力远比国外的一些厂商要多。最后，由于前面的两种因素相加，导致很多厂商展开价格战，整个市场进入一种恶性循环。张弥也希望相关部门可以对国内的装备和材料公司提供一定的扶持。

在谈到人工智能和5G技术对于显示技术的推动时，张弥认为目前显示技术还是在传统行业的语境下进行讨论，并没有在本质上实现革新。人工智能还处在一个初级阶段，无法实现真正意义上的机器和人自然交流，因此屏幕仍然是目前最好的沟通方式。这样的技术现状，其实催生了新的市场。未来，机器人的发展将会越来越完善，各种不同形态的显示屏也会帮助机器人厂商提升他们所需要的信息交流能力。

新零售是中国市场最新最热的词汇，新的销售方式和配送方式都包含在新零售之内。无人售货现在已经逐步成为现实，而这也需要全新的信息交互技术配合智能机器人使用。欣奕华正在研发的智能机器人正是使用到了类似的技术。

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