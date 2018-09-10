马云一年后卸任阿里巴巴董事局主席想必是今天的热门话题。马云“退休”的传闻一直从去年炒到了今年，大家都关心这家影响十几亿人生活的一家公司未来将何去何从，毕竟当初比尔·盖茨宣布卸任的时候，引起的震动相差无几。



退休后的马云干什么 当老师还是练太极？（图片来自于finance.sina.com）

退休的时机是一个非常重要的事情。如果去年宣布退休，那么马云就给他的后继者留下了一个烂摊子，但是今年阿里大部分的业务都开始全面上扬，自然宣布后继计划就变成了激流勇退，扶植更有能力更年轻的领导干部上位。在时机选择这一点上，没有人比马云更精明了。

人们总会担心马云一年以后卸任，阿里巴巴的工作能否顺利展开，而马云又该要去哪里发挥他的能量。事实上，如果我们细数马云最近一年所做的工作，人们就会发现，这位阿里巴巴的掌门人所做的更多是对外宣传企业形象，以及他更喜爱的慈善事业。阿里巴巴的具体工作早就已经下放，张勇很有可能早就已经开始接手更多的公司事务。

马云最近一年时间内做的最多的事情就是去各种论坛进行主题演讲。演讲主题涵盖了当下主流的所有话题，不仅包含人工智能和阿里巴巴的主业电商业务，还包括了马云一直坚持不做的电子游戏。从另一种角度来说，马云从去年开始就已经在扮演老师的角色，只不过他所面对的学生都是台下坐着的那些企业大佬。

去年年底的时候，马云曾经出席过云谷师生交流会，会上他就谈到了退休之后的事情。马云表示，他退休之后将主要做三件事情马云公益基金会、湖畔大会及基础教育。这三件事情汇集到一起，总结起来还是“教育”两个字。

公益基金和基础教育本质上是相辅相成的。中国农村中还有大量的不发达地区。可能这些地区并不缺乏学校，但是因为其他的一些配套设施没有跟上，无法吸引更多优秀的师资力量。马云把这些资金和相关基础建设带到农村去，可以立竿见影的改善当地教育状况。

湖畔大学所做的显然更加具体，那就是为企业培养更多的管理人才。湖畔大学到目前为止已经开设了四期，主要的学员覆盖了电商、文娱、交通以及实业制造等17个领域。最近的一届学员平均创业年限达到8年，他们所在的企业年均纳税额达1.97亿元，每年平均要为1615人缴纳社保。



退休后的马云干什么 当老师还是练太极？（图片来自于www.google.com）

可惜的是滴滴事件之后，湖畔大学一改过去低调的状态，被媒体和普通民众摆到了聚光灯下。当然，这样的状况也不在他们的计划之中。马云仍旧希望能够稳定的为中国企业培养的管理人才，湖畔大学校园的建设似乎也将在他卸任的时候完工。

除了上面提到的三件事情之外，还有两件马云牵头做的事情会在他卸任之后继续占用他的精力。两个都是去年的项目，一个是达摩院，而另一个则是功守道。

人工智能领域阿里巴巴在国内乃至全球都不是领先者。正是看到了这样的差距，去年马云牵头成立了达摩院。马云希望达摩院可以惠及全世界20亿的人口，并且要面向未来、用科技解决未来的问题。甚至在当时，马云还喊出了“达摩院活得要比阿里长”的豪言壮语。同湖畔大学一样，达摩院的第一年也是非常低调的，但是自主研发AI芯片Ali-NPU就足以让人们看到阿里的技术实力。马云卸任之后，将部分精力放到达摩院的管理上来也是顺利成章的。



退休后的马云干什么 当老师还是练太极？（图片来自于www.google.com）

至于功守道，更多是出于马云本人的兴趣爱好。马云出席了亚运会的闭幕式，作为一个杭州人，他自然希望能够推动功守道进入家门口举办的亚运会之中，并把中国的太极武学向世界传播。不过，和前面的那些工作相比，个人爱好恐怕只能占用最少的时间了。

可以想见的是，即便卸任阿里巴巴董事局主席，马云的日程表依旧是排地满满的。如同比尔盖茨一样，慈善将会成为马云未来的主旋律。我们也期待着马云能够真正的去帮助农村的孩子们实现上学梦，毕竟谁也难保这些孩子中再诞生一个马云。

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