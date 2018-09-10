Face ID 2可能是iPhone XS上最大的改进！

iPhone X的面部识别已经非常好用了，无论是白天还是夜里，点亮屏幕拇指上划就可以轻松实现解锁，几乎可以忘记“解锁”这个步骤。但是，还有许多场景无法面部识别，比如侧躺在床上玩手机、或者摘掉近视时手机距离脸太近都无法识别。相比指纹解锁还是有些不太方便，那么即将发布的iPhone XS会怎样改进Face ID呢？



Face ID

今年即将发布的三款iPhone X都会搭载面部识别，同时还会有两款iPad Pro也会使用Face ID。供应链经过一年优化，今年Face ID的成本略有下降，显然苹果一定会优化Face ID的使用体验，就像iPhone 6S上的Touch ID比第一代iPhone 5S上的指纹解锁要快很多，识别率也有显著提升。



iPhone 5S

新的Face ID 2可能会有以下提升：

1、加快面部识别速度。现在iPhone X的面部识别从屏幕亮起到解锁，还是能明显感知有延迟，新的Face ID模组能更加快速的实现面部解锁流程，实现真正意义上的感受不到“解锁”的过程。



Face ID模组

2、允许录入多个面孔。Touch ID可以使用五种不同的指纹，而目前Face ID只能录入一个面部信息，从iOS 12开始，面部识别设置中将会允许录入第二张脸，等苹果发布会结束后，iOS 12正式版就会推出，到时候就可以体验录入两张脸了。



录入第二张脸

3、更宽的角度。iPhone X平躺在桌面时，我们正常坐姿状态下是无法实现解锁的，必须把脸部靠近iPhone或者拿起来才能实现解锁，而Face ID 2可能实现更大范围的面部识别，多种角度都能实现解锁。



iPhone X

第一代的Face ID完成度已经非常高了，不能识别的情况仅出现在极限场景下，正常使用都是没有问题的。不过我还是非常期待第二代Face ID的进步，继续完善极限使用场景的面部识别率，减少手动录入密码的次数。

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