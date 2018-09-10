Face ID 2可能是iPhone XS上最大的改进！

iPhone X的面部识别已经非常好用了，无论是白天还是夜里，点亮屏幕拇指上划就可以轻松实现解锁，几乎可以忘记“解锁”这个步骤。但是，还有许多场景无法面部识别，比如侧躺在床上玩手机、或者摘掉近视时手机距离脸太近都无法识别。相比指纹解锁还是有些不太方便，那么即将发布的iPhone XS会怎样改进Face ID呢？
Face ID
今年即将发布的三款iPhone X都会搭载面部识别，同时还会有两款iPad Pro也会使用Face ID。供应链经过一年优化，今年Face ID的成本略有下降，显然苹果一定会优化Face ID的使用体验，就像iPhone 6S上的Touch ID比第一代iPhone 5S上的指纹解锁要快很多，识别率也有显著提升。
新的Face ID 2可能会有以下提升：
1、加快面部识别速度。现在iPhone X的面部识别从屏幕亮起到解锁，还是能明显感知有延迟，新的Face ID模组能更加快速的实现面部解锁流程，实现真正意义上的感受不到“解锁”的过程。
2、允许录入多个面孔。Touch ID可以使用五种不同的指纹，而目前Face ID只能录入一个面部信息，从iOS 12开始，面部识别设置中将会允许录入第二张脸，等苹果发布会结束后，iOS 12正式版就会推出，到时候就可以体验录入两张脸了。
3、更宽的角度。iPhone X平躺在桌面时，我们正常坐姿状态下是无法实现解锁的，必须把脸部靠近iPhone或者拿起来才能实现解锁，而Face ID 2可能实现更大范围的面部识别，多种角度都能实现解锁。
第一代的Face ID完成度已经非常高了，不能识别的情况仅出现在极限场景下，正常使用都是没有问题的。不过我还是非常期待第二代Face ID的进步，继续完善极限使用场景的面部识别率，减少手动录入密码的次数。
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