全球主流的文化市场目前正在面临着一个激烈的对立，那就是传统的工业体系与现代互联网企业之间的冲突。此前，电影市场四大制片厂与NetFlix和亚马逊打得不可开交。现在，这把火也烧到了唱片市场，Spotify终于还是惹了众怒。



电影公司头疼的事情 这次终于轮到唱片公司了（图片来自于www.ftchinese.com）

最近一年的时间里，Spotify与多名独立歌手达成了直接授权协议，让歌手可以直接进驻Spotify的流媒体音乐平台。这样的做法可以帮助歌手们绕过唱片公司这一传统渠道，并获得更多的利润，但此举势必引来唱片公司的不满。

过去的几年之中，Spotify不断的扩大着自己的影响力。尽管公司创始人兼首席执行官丹尼尔·埃克（Daniel Ek）一再表示他们与Netflix并不是一类公司，但作为传统唱片/电影工业体系下崛起的新型互联网企业，人们还是不免将二者拿来比较一番。

Netflix和电影制片厂以及各大电影节评奖机构的关系一直不好，拍摄的电影一直无法进入评奖委员会的发言是令他们头疼的一件事。与之相对应的是，Spotify和各大唱片公司的关系一直不错，双方的合作也开展的比较顺利。

电影和唱片工业有一个比较类似的地方，那就是从过去五六家大型公司开始逐渐的压缩。电影领域迪士尼收购20世纪福斯公司之后，开始成为整个行业的领导者。在音乐领域，扮演迪士尼公司这一角色的公司是索尼。



电影公司头疼的事情 这次终于轮到唱片公司了（图片来自于www.ftchinese.com）

大型的并购案之后，整个市场的竞争程度下降是显而易见的。如果此时一些互联网巨头开始进入制作领域，自然会引起这些传统厂商的反对。Spotify与环球、索尼和华纳的矛盾正是来自于此。

今年7月份的股东电话会议上，丹尼尔·艾克向股东证实了之前的传闻，他们的确计划与独立歌手直接签约。这些签约的费用都不大，预付金大约只有几万或几十万美元，但是Sportify的自身优势可以帮助他们与这些独立歌手签约。更高的分成比例以及作品的所有权，都是歌手们非常看重的东西。

在此前的文章中笔者曾经提到，Spotify的收入来源主要有两个，一个是免费服务中的广告，另外一个则是Spotify Premium用户付费，而家庭Premium会员也是现在国外音乐流媒体会员服务的主流。如果Spotify能够吸引更多的歌手为其制作会员限定的原创歌曲，那么用户数量势必会进一步增加。

唱片公司肯定不会坐以待毙，他们手中掌握着大量的音乐版权和资源。如果Spotify不安心做一个渠道商的话，那么Apple Music和SoundCloud的机会就来了。目前Apple Music和Spotify的市场份额非常接近，唱片公司可以非常轻易的就倒向苹果公司。届时，双方的市场地位很有可能就此逆转，相信这不是Spotify希望看到的。

任何行业的领军者都会希望能够获得市场的垄断地位，但对于普通用户而言，竞争才是激活整个市场最为重要的东西。无论是迪士尼和索尼在电影、唱片市场的地位，还是Spotify和NetFlix在流媒体市场的地位，都需要一定竞争来保持他们的活力，相信这些此消彼长的东西就足够大企业们头疼的了。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：电影公司头疼的事情 这次终于轮到唱片公司了http://news.zol.com.cn/697/6976672.html