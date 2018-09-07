笔者曾经加过一个投资者群，群里面有许多善于指点江山人士。这个说买了比特币转天就跌了，那个说P2P自身还有一定的潜力。总之，这群人对于投资市场的各个项目都有着很大的分歧。然而，唯独一个投资项目是群里公认不会碰的东西，那就是乐视的股票。



一连串的骚操作之后 乐视的股票憋回去了（图片来自于www.google.com）

最近几天，乐视的股票又被放到了风口浪尖之上。当然，被人们拿出来反复讨论不是因为乐视网又创造了股价新低，而是因为他股票连续获得了五个涨停板。在目前整个市场低迷的状况下，乐视网这种连续获得涨停自然会被看作是异常波动。最终，乐视网决定在本周四开始停牌。

据了解，乐视网股票于8月30日、31日连续两个交易日收盘价格累计涨幅达到20%以上，9月3日、4日、5日连续三个交易日收盘价格累计涨幅达到20%以上。这样连续五天涨幅都在20%以上的情况并不多见，上一次还是孙宏斌正式辞去乐视网董事长的时候。

如果说整体处于牛市的状况下，或者乐视网本身进行了一些股权变更交易，那么出现涨停板就属于正常情况。然而目前整体股市低迷，乐视网最近一段时间也没有获得融资以及推出新业务，连续涨停就非常诡异了。

在孙宏斌卸任之后，乐视网的发展依旧没有什么好转。上周中，乐视网刚刚公布了他们2018年上半年业绩。在这一周期内，乐视网的总营收为10.04亿元，与去年同期相比减少了82%。当期归属上市公司股东的净利润为-11.03亿元，比去年同期下滑73.36%。显然，这样的经营状况是不容乐观的。

由于贾跃亭仍旧迟迟没有回国，乐视网手中仍旧背负着大量的欠款。这样的负债状况如果持续下去的话，下半年仍旧有继续亏损的风险。此时，短线操盘手如果继续拉高公司的股价的话，对于未来的经营显然不是一件好事情。

事实上，从今年孙宏斌宣布卸任开始，有关乐视网股票退市的传闻就层出不穷。电视业务曾经给乐视续了一段时间的命，即便如此没有抵挡得住最终终端业务的恶化。原本梁军给乐视电视定下的销量目标是在2017年内达到800万台，但成果却并不乐观，梁军也在去年10月离职。

不过，乐视的股民还有最后一根救命稻草，那就是法拉第未来FF91能够顺利量产，而这似乎也变成了贾跃亭回国解决债务问题的先决条件。贾跃亭曾在其微博上明确表示FF91已经完成了首辆预量产车，但专家们依旧不看好他的计划，毕竟像他这么玩的马斯克最近也快要玩脱了。

乐视的未来依旧扑朔迷离，但资金链让他们无法维继也是一个不争的事实。明眼人都能看得出，现在的连续五天涨停更像是操盘手们给散户营造出的一个虚幻的梦，即便是我加入的那个微信群里的人们似乎也都认同这一点。没人相信乐视“真的”能杀回来，这或许才是最可悲的。

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